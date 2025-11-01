ETV Bharat / jammu-and-kashmir

یشونت سنہا کی قیادت میں CCG وفد میرواعظ کشمیر مولوی عمر فاروق سے ملاقی

سی سی جی وفد نے میرواعظ کشمیر کی رہائش گاہ، سرینگر، میں ملاقات کرکے عوامی تحفظات پر تبادلہ خیال کیا۔

سی سی وفد کی قیادت سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کر رہے ہیں
سی سی وفد کی قیادت سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کر رہے ہیں (Special Arrangement)
November 1, 2025

سرینگر (پرویز الدین) : سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کی قیادت میں کنسرنڈ سیٹیزنز گروپ (سی سی جی) کے ایک وفد نے، جس میں ایئر وائس مارشل (ریٹائرڈ) کپل کاک، سینئر صحافی بھارت بھوشن اور سماجی کارکن سشوبھا بروے شامل تھیں - نے میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق سے ان کی رہائش گاہ واقع نگین، سرینگر پر ملاقات کی۔

سی سی وفد کی قیادت سابق مرکزی وزیر یشونت سنہا کر رہے ہیں (Special Arrangement)

بات چیت کے دوران جموں و کشمیر کی مجموعی صورتحال اور عوامی مسائل پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وہیں سیاسی قیدیوں کی صورتحال سمیت انسانی ہمدردی کے دیگر مسائل اور پہلوؤں کو حل کرنے اور عوامی مشکلات کو کم کرنے کی اہمیت جیسے مسائل پر بھی گفت و شنید کی گئی۔

میرواعظ عمر فاروق نے کشمیر میں وفد کی مسلسل دلچسپی کو سراہا اور اس بات پر زور دیا کہ بات چیت، افہام و تفہیم اور ہمدردی امن اور مفاہمت کو فروغ دینے کی کلیدی رول ادا کر سکتی ہے۔ دونوں فریقوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلسل رابطے اور رسائی اعتماد پیدا کرنے اور استحکام اور امید کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بہت ضروری ہے۔

واضح رہے کہ میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق تاریخی جامع مسجد سرینگر کے نہ صرف خطیب ہیں بلکہ علیحدگی پسند تنظیم کُل جماعتی حریت کانفرنس (APHC) کے چیئرمین بھی ہے۔ والد یعنی سابق میرواعظ مولوی محمد فاروق کے قتل کے بعد مولوی عمر فاروق جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ دیتے آ رہے ہیں۔ جبکہ میرواعظ خاندان کی مذہبی، سماجی اور کشمیر کے سیاسی معاملات میں کافی وابستگی رہی ہے، اور میرواعظ خاندان کی صدیوں سے جامع مسجد سرینگر سے وابستگی رہی ہے۔

