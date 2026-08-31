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جموں: چائنیز مانجھے سے گلا کٹنے کے باعث سابق فوجی ہلاک
پولیس نے اس سلسلے میں مقدمہ درج کر کے ملزمان کی شناخت کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔
By PTI
Published : August 31, 2026 at 12:13 PM IST
جموں: جموں میں رنگ روڈ پر سفر کے دوران پتنگ کی ڈور (مانجھا) کی زد میں آنے سے ایک سابق فوجی کی موت واقع ہو گئی۔ حکام کے حوالے سے پی ٹی آئی کی رپورٹ کے مطابق، ریٹائرڈ نائب صوبیدار لکھوندر سنگھ اتوار کی دیر رات دو پہیہ گاڑی پر بشنہ کے علاقے سے گزر رہے تھے، اسی دوران چائنیز مانجھے کی زد میں آکر جان لیوا حد تک زخمی ہو گئے۔
حکام کے مطابق، واقعے کے بعد زخمی سابق فوجی کو فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ لکھوندر سنگھ باری براہمنہ کی ایک صنعتی یونٹ میں بطور پرائیویٹ سکیورٹی گارڈ ملازم تھے، وہ اپنا کام ختم کرنے کے بعد آر ایس پورہ میں واقع اپنے گھر واپس جا رہے تھے۔
واضح رہے کہ چائنیز 'مانجھے' کی فروخت اور استعمال پر پابندی عائد ہے اور حال ہی میں جموں بھر میں خفیہ طور پر اس مواد کا کاروبار کرنے والے متعدد دکانداروں کو گرفتار بھی کیا گیا تھا۔ تاہم، اس تازہ ہلاکت نے پابندی پر عملدرآمد کے حوالے سے سوال پیدا کر دیا ہے۔ مقامی رہائشیوں نے ممنوعہ ڈور بیچنے اور استعمال کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔
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اسی سال کے شروع میں، لکھنؤ میں پیش آنے والے ایک ایسے ہی واقعے میں، ایک سابق فوجی اس وقت شدید زخمی ہو گیا جب وہ اسکوٹر پر گھر واپس آ رہا تھا اور پتنگ کی یہ خطرناک ڈور اس کے چہرے پر الجھ گئی۔
پیٹا انڈیا کے مطابق، مسافروں بالخصوص دو پہیہ گاڑیوں پر سفر کرنے والوں کو زخمی کرنے یا ہلاک کرنے کے علاوہ، چائنیز 'مانجھا' ہر سال ہزاروں پرندوں کو بھی معذور اور ہلاک کرتا ہے۔ مختلف مواد کی مدد سے اس دھاگے کو مضبوط اور تیز دھار والا بنایا جاتا ہے۔ اس پر باریک پیسے ہوئے شیشے، دھات یا دیگر مادوں کی تہہ چڑھائی جاتی ہے، جو اسے انتہائی خطرناک بنا دیتی ہیں۔