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رامبن میں المناک حادثہ: این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے ہلاک

رامبن میں پیش آئے المناک حادثے میں این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے این ایچ 44 رامبن پر ترشول موڑ پر ہلاک ہوگئے۔

Former sarpanch killed as shooting stone hits car near Ramban Jammu and kashmir Urdu News
رامبن میں المناک حادثہ: این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے ہلاک (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 15, 2026 at 9:40 AM IST

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رام بن، جموں و کشمیر (نواز رونیال): جموں و کشمیر کے ضلع رامبن میں نیشنل کانفرنس کے بلاک صدر اور پنچایت سری، رام بن کے سابق سرپنچ محمد اقبال تانترے بدھ کی صبح ایک المناک سڑک حادثے میں جاں بحق ہو گئے، سرکاری ذرائع نے اس بات کی اطلاع دی۔
ذرائع کے مطابق محمد اقبال تانترے سری، رام بن سے ادھمپور جا رہے تھے کہ راستے میں شان پیلس کے قریب تریسول موڑ پر ان کی گاڑی، جس کا رجسٹریشن نمبر JK02DK-8586 تھا، ایک بڑے پتھر کی زد میں آ گئی۔ حادثے کے وقت گاڑی میں سوار ایک اور شخص معجزانہ طور پر محفوظ رہا اور اسے کوئی چوٹ نہیں آئی۔

Former sarpanch killed as shooting stone hits car near Ramban Jammu and kashmir Urdu News
رامبن میں المناک حادثہ: این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے ہلاک (ETV Bharat)
Former sarpanch killed as shooting stone hits car near Ramban Jammu and kashmir Urdu News
رامبن میں المناک حادثہ: این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے ہلاک (ETV Bharat)

اقبال تانترے کو ضلع اسپتال رام بن منتقل کیا گیا

حادثے کی اطلاع ملتے ہی جموں و کشمیر پولیس کی کوئیک ریسپانس ٹیم (QRT) فوری طور پر موقع پر پہنچی۔ جس کے فوراً بعد رامبن پولیس کی جانب سے سول کوئیک رسپانس ٹیم (QRT) کے رضاکاروں کے تعاون سے ریسکیو آپریشن کیا گیا اور محمد اقبال تانترے کو ضلع اسپتال رام بن منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹروں نے معائنے کے بعد انہیں مردہ قرار دے دیا۔

Former sarpanch killed as shooting stone hits car near Ramban Jammu and kashmir Urdu News
رامبن میں المناک حادثہ: این سی بلاک صدر محمد اقبال تانترے ہلاک (ETV Bharat)

رامبن پولیس کی جانب سے مزید تحقیقات جاری
تمام قانونی لوازمات مکمل کرنے کے بعد میت آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے اہلِ خانہ کے حوالے کر دی گئی۔ تتھانہ پولیس رامبن نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مقدمہ درج کر لیا ہے اور مزید تحقیقات جاری ہیں۔

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RAMBAN ACCIDENT
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