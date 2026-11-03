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روح اللہ مہدی کا استعفیٰ ذاتی فیصلہ، بی جے پی کے خلاف این سی کا ساتھ دیتے رہیں گے: صدر جے کے پی سی سی
سابق وزیر پریم ساگر عزیز کانگریس میں شامل ہوگئے، اس موقع پر منعقدہ تقریب میں طارق حمید قرہ نے ان کا خیرمقدم کیا۔
Published : November 3, 2026 at 6:26 PM IST
جموں (محمد اشرف گنائی) سابق وزیر پریم ساگر عزیز نے منگل کے روز جموں میں اپنے حامیوں کے ہمراہ باضابطہ طور پر کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ انہوں نے پارٹی کے صوبائی ہیڈکوارٹر راجیو بھون میں جموں و کشمیر پردیش کانگریس کمیٹی (جے کے پی سی سی) کے صدر طارق حمید قرہ کی موجودگی میں کانگریس کا دامن تھاما۔ اس موقع پر طارق حمید قرہ نے پریم ساگر عزیز کا پارٹی میں گرمجوشی سے خیرمقدم کیا۔ تقریب میں کانگریس کے سینئر قائدین اور ضلع کٹھوعہ کے پارٹی عہدیداران بھی بڑی تعداد میں موجود تھے۔
اس موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے طارق حمید قرہ نے سرینگر سے رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی کے استعفے اور نیشنل کانفرنس چھوڑنے کے فیصلے پر ردعمل دیتے ہوئے کہا کہ روح اللہ مہدی نے یہ قدم اٹھانے سے قبل اس کے ممکنہ نتائج کا جائزہ ضرور لیا ہوگا۔ انہوں نے واضح کیا کہ یہ اُن کا ذاتی فیصلہ ہے اور ہر رہنما کو اپنے سیاسی مستقبل اور راستے کا تعین کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ قرہ کے مطابق اس فیصلے کے پس منظر میں روح اللہ مہدی اور نیشنل کانفرنس کی قیادت کے مابین نظریاتی و سیاسی اختلافات واضح دکھائی دیتے ہیں۔
جے کے پی سی سی صدر نے امید ظاہر کی کہ نیشنل کانفرنس اپنی صفوں میں پیدا ہونے والے اندرونی اختلافات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ انہوں نے حالیہ کابینہ توسیع کے بعد این سی کے بعض اراکینِ اسمبلی میں پائی جانے والی ناراضگی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی قیادت ان معاملات کو سلجھانے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ طارق حمید قرہ نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ بی جے پی کی جانب سے جب بھی نیشنل کانفرنس کو کسی سیاسی چیلنج کا سامنا ہوگا، کانگریس اس کے شانہ بشانہ کھڑی رہے گی۔
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جموں و کشمیر کی مکمل ریاستی حیثیت کی بحالی پر پارٹی کا مؤقف دہراتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کانگریس اس بنیادی مطالبے سے کسی صورت پیچھے نہیں ہٹے گی اور اپنے مقصد کے حصول کے لیے احتجاجی مظاہروں سمیت دیگر سیاسی و جمہوری پروگرام جاری رکھے گی۔