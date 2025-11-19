سابق وزیر سمیت کئی رہنماؤں کی کانگریس میں واپسی

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سابق وزیر سمیت کئی رہنماؤں کی کانگریس میں واپسی
جموں میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران جگل کشور شرما، سوبھاش گپتا اور عبدالمجید وانی نے دوبارہ کانگریس میں شمولیت اختیار کی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 19, 2025 at 6:21 PM IST
جموں: جموں میں بدھ کو سابق وزیر عبدالمجید وانی، سابق ایم ایل اے جگل کشور شرما، سابق ایم ایل سی سوبھاش گپتا سمیت متعدد کارکنان نے کانگریس میں دوبارہ شمولیت اختیار کر لی۔ یہ تمام رہنما گزشتہ برسوں کے دوران کانگریس چھوڑ کر ڈیموکریٹک پروگریسیو آزاد پارٹی (ڈی پی اے پی) میں شامل ہو گئے تھے۔
49سال کے بعد کانگریس سے علیحدگی کے بعد غلام نبی آزاد نے ڈی پی اے پی نامی ایک سیاسی جماعت قائم کی تھی، جس میں ’آزاد حامی‘ درجنوں کانگریس لیڈران شامل ہوئے تھے جن میں وانی، شرما اور گپتا بھی شامل تھے۔
ان لیڈران نے جموں میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران کانگریس میں واپسی اختیار کی اور اس تقریب میں اے آئی سی سی (AICC) کے جنرل سیکریٹری اور انچارج، جموں و کشمیر کانگریس، ڈاکٹر سید نصیر حسین (رکن راجیہ سبھا) موجود تھے جنہوں نے تمام رہنماؤں کا پارٹی میں خیرمقدم کیا۔ اس موقع پر کانگریس کے دیگر سینئر لیڈران بھی موجود رہے۔
ڈاکٹر سید نصیر حسین نے اس موقع پر کہا کہ ’’کانگریس ایک جمہوری جماعت ہے اور پارٹی کے دروازے ہر اُس لیڈر کے لیے کھلے ہیں جو ملک کی سیکولر اور جمہوری آواز کو مضبوط کرنا چاہتی ہے۔‘‘ انہوں نے بی جے پی حکومت کی سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ’’موجودہ حکومت نے عوامی مسائل کو پس پشت ڈال دیا ہے اور سیاسی اداروں کو کمزوور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔‘‘
واضح رہے کہ ان رہنماؤں نے 26 ستمبر 2022 کو غلام نبی آزاد کی پارٹی میں شمولیت اختیار کی تھی۔ تاہم ڈی پی اے پی کے سیاسی طور پر ابھرنے میں ناکامی کے بعد آزاد نے از خود ہی اس پارٹی کو ختم کرنے کا اعلان کیا اور خود بھی تقریباً اب سیاسی افق سے ’غائب‘ ہو چکے ہیں۔ ڈی پی اے پی میں شمولیت کے بعد کئی لیڈران نے فوراً ہی کانگریس میں شمولیت اختیار کی تھی جبہ یہ رہنما آج تقریباً تین برس بعد دوبارہ کانگریس میں شامل ہوئے۔
کانگریس میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنے کے بعد سابق وزیر عبدالمجید وانی نے کہا کہ ’’کانگریس ہمارا اپنا خاندان ہے، ہم نے اپنی سیاسی زندگی کا آغاز اسی جماعت سے کیا تھا اور اب ہم پوری لگن کے ساتھ پارٹی کے لیے کام کریں گے۔‘‘
یہ بھی پڑھیں: