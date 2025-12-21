ETV Bharat / jammu-and-kashmir
بارہمولہ: ڈاک بنگلہ میں توصیف رینہ کی جانب سے کنونشن کا انعقاد، بڑی تعداد میں لوگوں کی شرکت
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے توصیف رینہ نے سیاسی جماعتوں کو نشانہ بنایا اور وعدہ خلافی کا الزام عائد کیا۔
Published : December 21, 2025 at 5:49 PM IST
بارہمولہ (کوثر عرفات): سینئر سیاسی رہنما اور سابق میونسپل کونسل بارہمولہ توصیف رینہ نے آج بارہمولہ کے ڈاک بنگلہ میں کارکنوں اور حامیوں کے ساتھ ایک بڑے کنونشن کا انعقاد کیا۔ علاقے کے کئی حصوں میں شدید بارش اور برف باری کے باوجود بارہمولہ بھر سے ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی۔
اس اجتماع میں سماج کے تمام طبقات بشمول ممتاز شخصیات، نوجوانوں کے نمائندوں، بزرگ شہریوں اور بارہمولہ حلقہ کے نچلی سطح کے کارکنان نے شرکت کی۔
کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے توصیف رینہ نے کہا کہ بارہمولہ کے لوگوں کو مختلف سیاسی جماعتوں کی جانب سے بارہا ترقی، روزگار اور بنیادی سہولیات فراہم کرنے کے وعدے کیے گئے لیکن وہ وعدے پورے نہیں ہوئے۔
لوگوں کو خواب دکھائے گئے اور یقین دہانیاں کروائی گئیں لیکن آخر کار دھوکہ دیا گیا۔ میں اپنے لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مفت بجلی، مفت گیس، یا کھوکھلے نعروں کے نام پر دوبارہ گمراہ نہ ہوں۔
رینہ نے سیاسی قیادت کو زمینی حقائق سے منقطع ہونے پر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جہاں لیڈر میٹنگ کے لیے ہیلی کاپٹروں میں بارہمولہ پہنچتے ہیں، وہیں عام لوگ بنیادی ضروریات کے لیے پریشانی کا شکار رہتے ہیں۔ یہ واضح طور پر حکمرانوں اور عوام کے درمیان فرق کو ظاہر کرتا ہے۔" انہوں نے کہا۔
انہوں نے نیشنل کانفرنس کے سیاسی بیانیے پر بھی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کو دور رکھنے کے نام پر ووٹ مانگے گئے، لیکن زمینی صورت حال خود بولتی ہے۔ "لوگ اب سمجھتے ہیں کہ چیزوں کو حقیقت میں کیسے منظم کیا جا رہا ہے۔''
کنونشن کے دوران، توصیف رائنا نے بارہمولہ میں ایک آزاد عوامی دفتر کھولنے کا اعلان کیا، جس کا مقصد کشمیر بھر کے لوگوں کی خدمت کرنا ہے۔ یہ دفتر شہریوں کے لیے شکایات، تجاویز اور عوامی مسائل پیش کرنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا، جس سے قیادت کے ساتھ براہ راست رابطے کو یقینی بنایا جائے گا۔ 'یہ دفتر بلا تفریق یا سیاسی تعصب کے خالصتاً لوگوں کے لیے ہوگا۔' انہوں نے یقین دلایا۔
رینہ نے واضح کیا کہ کئی جماعتوں کے ماضی کے سیاسی اجتماعات کے برعکس کنونشن کا انعقاد پیسے کے عوض میں شرکت یا ترغیب کے ذریعے نہیں کیا گیا۔ "یہاں کسی کو پیسے، کھانے یا احسان پر نہیں لایا گیا، لوگ اپنی اپنی گاڑیوں پر خود پیٹرول اور ڈیزل خرچ کرکے آئے ہیں۔ میں ان تمام لوگوں کا تہہ دل سے مشکور ہوں جو اس شدید سردی میں ہمارے ساتھ کھڑے رہے۔
انہوں نے مساوات اور اجتماعی قیادت پر مزید زور دیتے ہوئے کہا کہ "میرے لیے سب برابر ہیں۔ یہاں کوئی صدر یا عہدہ نہیں ہے۔ تم میرے لیے ہو اور میں تمہارے لیے ہوں۔"
آگے دیکھتے ہوئے توصیف رینا نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ بارہمولہ جلد ہی ترقی کے ایک مرکز کے طور پر ابھرے گا، جو شفافیت، عوامی شراکت اور عوام پر مبنی طرز حکمرانی پر مبنی ہوگا۔
کئی مقامی مقررین نے بھی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے توصیف رائنا کی مکمل حمایت کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ''وہ واحد رہنما ہیں جو ان کی حقیقی ضروریات اور خواہشات کو پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔''
