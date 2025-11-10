ETV Bharat / jammu-and-kashmir
تاریخ پیدائش میں ہیرا پھیری، سابق پولیس افسر کو تین سال قید کی سزا
سٹی جج سرینگر کی عدالت نے پولیس کے ایک سابق سب انسپکٹر کو مجرم قرار دیا اور ان پر پانچ ہزار کا جرمانہ بھی عائدکیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : November 10, 2025 at 4:03 PM IST
سرینگر: ایک سابق پولیس افسر کو اپنی تاریخ پیدائش میں ہیرا پھیری کر کے سروس میں دو سال کی غیر قانونی توسیع حاصل کرنے کے جرم میں تین سال قید کی سزا سنائی گئی ہے۔
پولیس حکام کے مطابق سٹی جج سرینگر کی عدالت نے سابق سب انسپکٹر جگدیش سنگھ (ساکن اتینہ، بڈگام) کو مجرم قرار دیتے ہوئے تین سال قید کی سزا سنائی۔ کورٹ نے مجرم پر پانچ ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا اور کہا: ’’اگر مجرم جرمانہ ادا نہ کرے تو اسے مزید چھ ماہ کی سزا کاٹنی ہوگی۔‘‘ عدالت نے حکم دیا کہ تمام سزائیں بیک وقت (concurrently) پوری کی جائیں گی۔
کیا ہے معاملہ
جموں کشمیر پولیس کی کرائم برانچ (کشمیر) کی اکنامک افینسز وِنگ کے مطابق یہ کیس اُس وقت سامنے آیا جب پولیس ہیڈکوارٹر (PHQ) کی جانب سے ایک اطلاع موصول ہوئی کہ ملزم نے اپنے سرکاری ریکارڈ میں پیدائش کا سال 1957 سے بدل کر 1959 کر دیا تھا تاکہ اپنی ملازمت مزید دو سال بڑھا سکے۔
پولیس بیان کے مطابق تحقیقات کے دوران یہ ثابت ہوا کہ سنگھ نے اپنے سروس ڈاکیومنٹس، کیریکٹر رول اور میٹرکولیشن سرٹیفکیٹ میں تاریخ پیدائش 10 نومبر 1959 درج کر کے ناجائز فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کی۔ کیس کی سماعت کے دوران کرائم برانچ کی ٹیم نے عدالت میں دستاویزی ثبوت اور گواہان پیش کیے جن سے جگدیش سنگھ کا جرم ثابت ہو گیا۔
