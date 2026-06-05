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دفعہ 370 دفن نہیں ہوا، جدوجہد جاری رکھیں گے: فاروق عبداللہ
فاروق عبداللہ نے کہا کہ نیشنل کانفرنس آئندہ ہفتے منعقد ہونے والے انڈیا بلاک کے اجلاس میں شریک رہے گی۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : June 5, 2026 at 7:04 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے گرمائی دارالحکومت سرینگر میں جمعہ کو نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے دفعہ 370 کی بحالی کے لیے جدو جہد جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ آرٹیکل 370کی قسمت کشمیر کے عوام کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی سیاسی جدوجہد اس کی بحالی کے لیے جاری رکھیں گے۔
جموں و کشمیر کے سابق وزیرِ اعلیٰ نے اب باتوں کا اظہار جمعہ کو درگاہ حضرتبل، سرینگر میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میڈیا نمائیندو سے غیر رسمی گفتگو کے دوران کیا: فاروق عبداللہ نے کہا: "جس دن ہم دفن ہو جائیں گے، کشمیر بھی دفن ہو جائے گا۔ آرٹیکل 370 بھی دفن ہو جائے گا۔"
ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب چند روز قبل ہی نیشنل کانفرنس کے اراکین نے اعلان کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ کے آئندہ مانسون اجلاس کے پہلے دن نئی دہلی میں احتجاج کریں گے۔ اور جموں و کشمیر کو ریاستی درجہ بحال کرنے اور آئینی ضمانتوں کی واپسی کا مطالبہ کریں گے، تاہم انہوں نے اس بیان میں دفعہ 370کا ذکر نہیں کیا۔
دریں اثناء، 8 جون کو ہونے والے اپوزیشن اتحاد انڈیا (INDIA) بلاک کے مجوزہ اجلاس کے بارے میں پوچھے جانے پر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے اپنی جماعت کی شرکت کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا: "ہم انڈیا بلاک کا حصہ ہیں، عمر یا میں، دونوں میں میں سے کوئی ایک اجلاس میں شریک ہوگا۔ ظاہر ہے ہم اس اتحاد کا حصہ ہیں، ہم وہاں موجود ہوں گے۔"
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