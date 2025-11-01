فاروق عبداللہ نے سیاحوں کو دی باغ گلِ داؤد سے لطف اندوز ہونے کی دعوت

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
فاروق عبداللہ نے سیاحوں کو دی باغ گلِ داؤد سے لطف اندوز ہونے کی دعوت
سابق وزیراعلیٰ نے باغ گل داؤد کو سیاحوں کے لیے نیا خزاں موسم کا تحفہ قرار دیا اور محکمہ پھول بانی کی کوششوں کو سراہا۔
By PTI
Published : November 1, 2025 at 1:21 PM IST
سرینگر : جموں و کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے حالیہ دنوں عوام و سیاحوں کے لیے کھولے گئے باغ گل لالہ کا دورہ کیا اور سیاحوں سے خزاں کے موسم میں اس دلکش باغ سے لطف اندوز ہونے کے لیے وادی کی سیر پر آنے کی دعوت دی۔ باغ گل لالہ (Chrysanthemum ) زبرون پہاڑی سلسلہ کے دامن میں واقع باٹینکل گارڈن میں محکمہ پھول بانی کی جانب سے تیار کیا گیا ایک خوبصورت باغ ہے جس کا 25اکتوبر کو وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے افتتاح کیا۔
نیشنل کانفرنس (این سی) کے صدر فارق عبداللہ نے نہرو میموریل بوٹینیکل گارڈن میں واقع باغِ گلِ داؤد کے دورے کے دوران کہا: ’’یہ ایک خوبصورت باغ ہے۔ یہاں کے پھولوں میں سے کوئی بھی درآمد شدہ نہیں ہے؛ سبھی یہاں اُگائے گئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ٹیولپ گارڈن کے بعد یہ وہ باغ ہوگا جس کی دیکھ بھال کم درکار ہوگی۔‘‘
سابق وزیر اعلیٰ نے مزید کہا کہ وادی کے پاس خزاں کے موسم کے لیے زیادہ دکھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، مگر یہ باغ ملک بھر کے لوگوں کے لیے سب سے خوبصورت کشش ثابت ہوگا۔ ’’انہیں (سیاحوں) یہاں آ کر دیکھنا چاہیے کہ یہ باغ کتنا حسین ہے اور یہاں کتنے رنگ برنگے پھول اُگائے گئے ہیں۔‘‘
انہوں نے فلوری کلچر ڈپارٹمنٹ (محکمہ پھول بانی) خاص کر اُن باغبانوں کو مبارکباد دی جنہوں نے باغ میں پھولوں کی خوبصورت اور پر کشش ترتیب کی ہے۔
