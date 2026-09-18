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اے ایس دُلت نے رکھا 'فکشن' کی دنیا میں قدم، نئی ناول پر کشمیر سے ردعمل کی توقع
امرجیت سنگھ دُلت کی نئی ناول کا پیش لفظ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لکھا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 8:28 PM IST
سرینگر: سابق بھارتی انٹیلی جنس کے سربراہ امرجیت سنگھ دلت (A . S. Dulat) نے پہلی بار فکشن کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ زیادہ تر کشمیر اور بھارت-پاکستان تعلقات سے متعلق حقائق اور ذاتی تجربات پر مبنی کتابوں کے برعکس اے ایس دُلت کی نئی کتاب ان کی سابقہ تصانیف سے بالکل مختلف ہے۔
’Our Kind of Games‘ کے عنوان سے یہ کتاب چار سال کی محنت کے بعد جمعرات کو نئی دہلی میں جاری کی گئی۔ کشمیر میں بھی اس کتاب کو لے کر تجسس پایا جا رہا ہے، جہاں قارئین یہ دیکھنے کے منتظر ہیں کہ دُلت کی فکشن کی دنیا اور اس کے کردار، خصوصاً رنجیت سونی، کو کس طرح کا ردعمل ملتا ہے۔ سرینگر کے معروف پبلشر گلشن بکس سمیت دیگر کئی کتب فروشوں نے کتاب کے لیے آرڈر دے دیے ہیں اور انہیں توقع ہے کہ یہ آئندہ ہفتے دستیاب ہوگی۔
کشمیر سے توقعات
اے ایس دُلت نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو میں کہا کہ ان کی کتاب ’Our Kind of Games‘ جمعرات کو نئی دہلی میں جاری ہوئی اور انہیں امید ہے کہ کشمیر میں بھی اس پر وہی ردعمل سامنے آئے گا جو ان کی پچھلی کتابوں پر آیا تھا۔
اپنی گزشتہ چار کتابوں کے برعکس، جو زیادہ تر کشمیر پر لکھی گئی تھیں اور سابق وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے دور میں کشمیر سے نمٹنے کے تجربات اور وادی میں ان کے انٹیلی جنس سربراہ کی حیثیت سے کام کرنے کے عرصے پر مبنی تھیں، یہ ان کی پہلی فکشن کتاب ہے۔
دُلت نے اس حوالہ سے ای ٹی وی بھارت کو بتایا: "جب میں نے اس کتاب کو لکھنا شروع کیا، تو سوچا کہ کیوں نہ فکشن لکھنے کی کوشش کی جائے، یہ دیکھوں کہ کیا میں فکشن لکھ سکتا ہوں۔" دُلت نے بتایا کہ ان کی پچھلی پانچ کتابیں 18 ماہ یا زیادہ سے زیادہ دو سال میں مکمل ہو گئی تھیں، لیکن اس کتاب کو مکمل کرنے میں انہیں چار سال کا وقت لگا۔ "فکشن لکھنے، کہانی بُننے اور اس کے مختلف سلسلوں کو جوڑنے میں وقت لگتا ہے۔"
کتاب کا پیش لفظ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لکھا ہے، جو جموں کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ اور انٹیلی جنس سربراہ کے درمیان تعلقات کی بھی عکاسی کرتا ہے۔ دُلت کی ایک کتاب کا عنوان ’The Chief Minister and the Spymaster‘ بھی ہے۔
جب دُلت سے پوچھا گیا کہ نیشنل کانفرنس کے صدر فاروق عبداللہ نے ہی کتاب کا پیش لفظ کیوں لکھا، تو انہوں نے کہا: "ڈاکٹر صاحب ایک عظیم شخصیت ہے۔ انہوں نے پیش لفظ لکھا ہے۔"
کتاب کا مرکزی کردار رنجیت سونی نامی ایک انٹیلی جنس افسر ہے، جو 1990 کی دہائی میں شورش کے انتہائی خونریز دور کے دوران سرینگر میں کارروائیاں انجام دیتا ہے۔ اس کا کام ملی ٹنٹس کو 'سورس' میں تبدیل کرنا، دہشت گرد نیٹ ورکس کا سراغ لگانا اور وادی کو مکمل طور پر جلنے سے روکنا ہے۔ وہ اپنے کام میں ماہر ہے اور جلد ہی کامیابیاں حاصل کرنے لگتا ہے۔
جب دُلت سے پوچھا گیا کہ کیا سونی کا کردار کشمیر میں ان کے اپنے تجربات سے متاثر ہے، تو انہوں نے یہ راز برقرار رکھتے ہوئے کہا کہ پہلے قارئین کتاب پڑھیں۔
را یعنی Research and Analysis Wing (RAW) کے سابق سربراہ نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ یہ کتاب بھی کشمیر میں لوگوں کی جانب سے ان کی پچھلی کتابوں کی طرح ردعمل اور تبصروں کا سبب بنے گی۔ انہوں نے کہا: ’’فکشن بھی کسی نہ کسی چیز پر مبنی ہوتا ہے۔ ہاں، اس پر ردعمل اور تبصرے ہوں گے۔"
دُلت کا فی الحال یہ کتاب سرینگر میں جاری کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ کتاب شائع کرنے والے ادارے Hachette India کے مطابق ’Our Kind of Games‘ جاسوسی کی دنیا پر مبنی ایک ایسی ناول ہے جس میں اخلاقی پیچیدگیوں کو پیش کیا گیا ہے۔ ادارے کے مطابق یہ سیاست، دھوکے اور انٹیلی جنس کے کام کی مشکل صورتحال کی تصویر پیش کرتی ہے، جہاں ہر شخص اپنا کھیل کھیلتا ہے لیکن کوئی کامیاب نہیں ہوتا۔
اے ایس دُلت کا کشمیر سے تعلق ان کے انٹیلی جنس بیورو (IB) میں کام کے دور سے ہے، جہاں انہوں نے 1990 کی دہائی کے ہنگامہ خیز دور میں کشمیر گروپ کی سربراہی کی تھی۔ ریٹائرمنٹ کے بعد وہ وزیر اعظم اٹل بہاری واجپائی کے وزیر اعظم دفتر (PMO) سے وابستہ ہوئے، جہاں انہوں نے کشمیر میں امن کی پہل سے متعلق معاملات دیکھے۔
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