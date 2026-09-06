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سیاحتی مقام گلمرگ میں سابق بھارتی کرکٹر شیکھر دھون کی سیر، کونگڈوری میں مداحوں کے ساتھ سیلفیاں
شیکھر دھون گلمرگ میں سیر و تفریح کے لیے پہنچے۔ انہیں گلمرگ کے بالائی علاقوں، بالخصوص کونگڈوری میں سیلفیاں لیتے دیکھا گیا۔
Published : September 6, 2026 at 6:09 PM IST
گلمرگ (کوثر عرفات) دنیا بھر میں اپنی قدرتی خوبصورتی کے لیے مشہور وادیٔ گلمرگ میں ان دنوں سیاحوں کی آمد جاری ہے، جہاں ملک کے مختلف حصوں کے علاوہ بیرونِ ملک سے بھی بڑی تعداد میں سیاح پہنچتے ہیں۔ گلمرگ کی خوبصورت وادیوں، سرسبز میدانوں اور پہاڑی مناظر کی وجہ سے یہ مقام بالی ووڈ اور کھیلوں سے وابستہ معروف شخصیات کے لیے بھی خاص کشش رکھتا ہے۔
بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق اوپننگ بلے باز شیکھر دھون بھی گلمرگ میں سیر و تفریح کے لیے پہنچے ہیں۔ انہیں گلمرگ کے بالائی علاقوں، بالخصوص کونگڈوری میں دیکھا گیا، جہاں مقامی افراد اور سیاح ان کے ساتھ سیلفیاں لیتے ہوئے نظر آئے۔ کونگڈوری گلمرگ کے معروف سیاحتی مقامات میں شامل ہے اور گلمرگ گنڈولا کے ذریعے یہاں پہنچا جاسکتا ہے۔ گنڈولا کا پہلا مرحلہ گلمرگ سے کونگڈوری تک جاتا ہے، جبکہ دوسرا مرحلہ افروات کی جانب بلند پہاڑی علاقے تک پہنچتا ہے۔
اطلاعات کے مطابق شیکھر دھون نے گلمرگ کے مختلف سیاحتی مقامات کا بھی دورہ کیا اور انہیں گلمرگ گنڈولا کے قریب بھی دیکھا گیا۔ اس دوران مقامی لوگوں اور سیاحوں نے سابق کرکٹر کے ساتھ تصاویر اور سیلفیاں بنوائیں۔ ذرائع کے مطابق دھون نے گلمرگ کے مشہور آلو فارم کا بھی رخ کیا، جہاں انہوں نے گھوڑے کی سواری سے لطف اٹھایا۔ اس موقع پر ان کے چند قریبی دوست بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔
شیکھر دھون نے گلمرگ کی قدرتی خوبصورتی اور یہاں کے حسین پہاڑی مناظر کو سراہتے ہوئے اپنے دورے کو خوشگوار اور یادگار قرار دیا۔ گلمرگ سال بھر سیاحوں کی توجہ کا مرکز رہتا ہے۔ گرمیوں میں یہاں کے سرسبز میدان، پہاڑی مناظر اور گنڈولا رائیڈ سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کرتی ہے، جبکہ موسم سرما میں برف باری کے بعد یہ علاقہ اسکیئنگ اور دیگر برفانی سرگرمیوں کے لیے مشہور ہوجاتا ہے۔ گلمرگ گنڈولا دو مرحلوں میں سیاحوں کو کونگڈوری اور افروات کے بلند علاقوں تک لے جاتا ہے۔
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شیکھر دھون بھارتی کرکٹ ٹیم کے معروف سابق سلامی بلے باز رہے ہیں۔ اپنی جارحانہ بلے بازی اور بڑے مقابلوں میں عمدہ کارکردگی کے باعث انہوں نے بھارتی ٹیم کے لیے کئی یادگار اننگز کھیلی ہیں۔ خصوصاً آئی سی سی کے محدود اوورز کے ٹورنامنٹس میں ان کی کارکردگی نمایاں رہی، جس کی وجہ سے انہیں کرکٹ حلقوں میں ’’مسٹر آئی سی سی‘‘ کے لقب سے بھی پکارا جاتا رہا ہے۔