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سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن صفینہ بیگ نیشنل کانفرنس میں شامل
پی ڈی پی کے بانی شریک مظفر بیگ کی اہلیہ صفینہ بیگ جموں کشمیر حج کمیٹی کی سربراہ بھی رہ چکی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 8, 2026 at 4:02 PM IST
سرینگر (جاوید ڈار) : ایک اہم سیاسی پیش رفت میں ضلع ترقیاتی کونسل (ڈی ڈی سی) بارہمولہ کی سابق چیئرپرسن صفینہ بیگ نے بدھ کو سرینگر میں برسر اقتدار سیاسی جماعت نیشنل کانفرنس (این سی) میں شمولیت اختیار کر لی۔ سابق ڈی ڈی سی چیئرپرسن این سی کے دفتر میں منعقدہ ایک تقریب کے دوران پارٹی میں شامل ہوگئیں۔
صفینہ بیگ سینئر سیاست دان، سابق نائب وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے بانی شریک مظفر حسین بیگ کی اہلیہ ہے اور آج انہوں نے نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ، وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ، دیہی ترقی کے وزیر جاوید احمد ڈار، سینئر رہنما علی محمد ساگر، چودھری محمد رمضان اور این سی کے دیگر رہنماؤں کی موجودگی میں پارٹی میں شمولیت اختیار کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ بڑی تعداد میں حامی بھی موجود تھے۔
سیاسی مبصرین کے مطابق صفینہ بیگ کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت شمالی کشمیر کے بارہمولہ ضلع میں این سی کے لیے ایک بڑی تنظیمی کامیابی تصور کی جا رہی ہے، جہاں نیشنل کانفرنس نے 2024 کے اسمبلی انتخابات میں سات میں سے چھ نشستوں پر کامیابی حاصل کی تھی۔
مظفر حسین بیگ، جو پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی (پی ڈی پی) کے بانی اراکین میں شمار ہوتے ہیں، غلام نبی آزاد کی قیادت والی پی ڈی پی-کانگریس مخلوط حکومت میں نائب وزیر اعلیٰ کے طور پر خدمات انجام دے چکے ہیں۔ انہوں نے 2002 اور 2008 کے اسمبلی انتخابات میں بارہمولہ اسمبلی حلقے سے کامیابی حاصل کی، جبکہ 2014 کے لوک سبھا انتخابات میں بارہمولہ پارلیمانی حلقے سے بھی ایم پی منتخب ہوئے تھے۔
صفینہ بیگ کی نیشنل کانفرنس میں شمولیت سے توقع کی جا رہی ہے کہ مستقبل کی سیاسی سرگرمیوں کے پیش نظر شمالی کشمیر میں پارٹی کی موجودگی اور عوامی رسائی مزید مضبوط ہوگی۔اس دوران صفینہ بیگ نے میڈیا سے بات کرتے ہوے کہا کہ "میں گزشتہ ایک سال سے نیشنل کانفرنس میں شمولیت کرنے کی لیے تیار تھی اور یہی وہ پارٹی ہے جو لوگوں کی تمام مشکلات کو حل کرسکتی ہے "
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