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نوکری کے لیے بارہویں جماعت کا جعلی سرٹیفکیٹ استعمال کرنے پر سابق پولیس کانسٹیبل کو جیل
مجرم کو ایک زیر التوا بھرتی گھوٹالہ کیس میں تین سال قید بامشقت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی گئی ہے۔
Published : July 29, 2026 at 12:51 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر کے سرینگر کی ایک عدالت نے جموں و کشمیر کے بڈگام ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک شخص کو انڈین ریزرو پولیس (آئی آر پی) میں بارہویں جماعت کی اہلیت کے جعلی سرٹیفکیٹ کا استعمال کرکے دھوکہ دہی سے کانسٹیبل کی نوکری حاصل کرنے کے جرم میں مجرم قرار دیا۔ اکانمک افینسز ونگ (ای او ڈبلیو) کشمیر نے اس کی جانکاری دی۔
ای او ڈبلیو کو پہلے کرائم برانچ کشمیر کے نام سے جانا جاتا تھا، بتایا کہ یہ سزا ایک طویل عرصے سے زیر التوا بھرتی دھوکہ دہی کے کیس میں سنائی گئی ہے۔
اسپیشل موبائل مجسٹریٹ، 13ویں مالیاتی کمیشن/ریلوے مجسٹریٹ، سرینگر کی عدالت نے نذیر احمد ملک کو جعلی ہائر سیکنڈری ( بارہویں جماعت) سرٹیفکیٹ پیش کرکے انڈین ریزرو پولیس کی نویں بٹالین میں بطور کانسٹیبل تقرری حاصل کرنے کا قصوروار پایا۔
تفتیش کاروں نے تحقیقات کے دوران سرٹیفکیٹ ضبط کر لیا اور اسے تصدیق کے لیے جموں و کشمیر بورڈ آف سکول ایجوکیشن (JKBOSE) کو بھیج دیا۔ ای او ڈبلیو نے کہا کہ بورڈ نے تصدیق کی کہ دستاویز جعلی تھی۔
عدالت نے ملک کو تین سال قید بامشقت اور ایک لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ دھوکہ دہی سے متعلق رنبیر پینل کوڈ (آر پی سی) کی دفعہ 420 کے تحت ایک ہزار روپے کا جرمانہ ادا نہ کرنے کی صورت میں مجرم کو مزید 15 دن قید کی سزا بھگتنا ہوگی۔
عدالت نے اسے جعلی دستاویز کو حقیقی کے طور پر استعمال کرنے پر سیکشن 471 آر پی سی کے تحت دو سال قید کی سزا بھی سنائی۔ دونوں سزائیں ایک ساتھ چلیں گے۔
ای او ڈبلیو نے لوگوں پر زور دیا کہ وہ ملازمت کے حصول یا کسی سرکاری مقصد کے لیے جعلی یا من گھڑت دستاویزات کا استعمال نہ کریں، اس نے خبردار کیا کہ ایسے جرائم کے نتیجے میں قید، جرمانے اور کسی شخص کے کیریئر اور ساکھ کو دیرپا نقصان پہنچ سکتا ہے۔
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