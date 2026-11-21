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وزیر جنگلات محمد الطاف کالو کی جانب سے ڈی پی ایس سنگم میں شجرکاری مہم کا انعقاد، طلبہ سے درخت لگانے کی اپیل
وزیر نےکہا کہ شجرکاری صرف پودے لگانے تک محدود نہیں ہونی چاہیےبلکہ پودوں کی مناسب دیکھ بھال اور آبیاری کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے۔
Published : November 21, 2026 at 5:26 PM IST
اننت ناگ: (فیاض لولو) وزیر برائے جنگلات و دیہی ترقی محمد الطاف کلو نے جمعہ کے روز اننت ناگ کے سنگم علاقے میں واقع دہلی پبلک اسکول میں شجرکاری مہم کا انعقاد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے مختلف اقسام کے پودے لگا کر ماحولیات کے تحفظ اور سرسبز و شاداب ماحول کو فروغ دینے کی اہمیت پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے اسکول کے طلبہ سے اپیل کی کہ وہ شجرکاری مہم میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور اپنے اردگرد زیادہ سے زیادہ درخت لگا کر ماحول کو صاف، صحت مند اور خوشگوار بنانے میں اپنا مثبت کردار ادا کریں۔
اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر محمد الطاف کلو نے کہا کہ درخت اور پودے قدرتی ماحول کا ایک اہم حصہ ہیں اور ماحولیاتی توازن برقرار رکھنے میں ان کا بنیادی کردار ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ دور میں ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلیوں اور قدرتی وسائل کو درپیش چیلنجز کے پیش نظر شجرکاری کی اہمیت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ ایسے حالات میں ہر شہری بالخصوص نوجوان نسل کو ماحولیات کے تحفظ کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے عملی اقدامات کرنے چاہئیں۔
وزیر نے کہا کہ شجرکاری صرف پودے لگانے تک محدود نہیں ہونی چاہیے بلکہ لگائے گئے پودوں کی مناسب دیکھ بھال، آبیاری اور حفاظت کو بھی یقینی بنانا ضروری ہے تاکہ یہ پودے مستقبل میں تناور درخت بن کر ماحول کو صاف رکھنے اور قدرتی خوبصورتی میں اضافے کا ذریعہ بن سکیں۔
انہوں نے طلبہ پر زور دیا کہ وہ اپنے گھروں، اسکولوں اور آس پاس کے علاقوں میں زیادہ سے زیادہ پودے لگانے کی روایت کو فروغ دیں اور دوسروں کو بھی اس نیک مقصد میں شامل ہونے کی ترغیب دیں۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر آج کی نوجوان نسل قدرتی ماحول کی اہمیت کو سمجھے اور اس کے تحفظ کے لیے سنجیدگی سے اقدامات کرے تو آنے والی نسلوں کو ایک صاف ستھرا، صحت مند اور سرسبز ماحول فراہم کیا جا سکتا ہے۔
محمد الطاف کالو نے مزید کہا کہ طلبہ معاشرے کا ایک اہم اور ذمہ دار طبقہ ہیں اور ان میں ماحولیاتی شعور بیدار کرکے ایک بہتر اور پائیدار مستقبل کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے۔ انہوں نے طلبہ کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے انہیں ماحولیات کے تحفظ کا سفیر بننے اور اپنے اپنے علاقوں میں شجرکاری اور صفائی ستھرائی کے حوالے سے عوام میں بیداری پیدا کرنے کی اپیل کی۔
وزیر موصوف نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قدرتی وسائل کا تحفظ ہم سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے اور اس مقصد کے حصول کے لیے حکومت، تعلیمی اداروں، طلبہ اور عام لوگوں کو مل کر کام کرنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگانے اور ان کی حفاظت کرنے سے نہ صرف ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں مدد ملے گی بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے ایک صحت مند اور محفوظ ماحول بھی یقینی بنایا جا سکے گا۔
اس شجرکاری مہم کا بنیادی مقصد طلبہ میں ماحولیات کے تحفظ، قدرتی وسائل کی اہمیت اور شجرکاری کے حوالے سے شعور اجاگر کرنا تھا تاکہ نئی نسل کو ایک سرسبز، صاف اور صحت مند معاشرے کی تعمیر میں فعال کردار ادا کرنے کے لیے تیار کیا جا سکے۔