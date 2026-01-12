ETV Bharat / jammu-and-kashmir
رام بن کے گول ایریا میں جنگلاتی آگ سے سینکڑوں درخت تباہ
رینج آفیسر گول سجاد احمد نے کہا کہ صورت حال پر مسلسل نگرانی رکھی جا رہی ہے اور مربوط اقدامات کے تحت کارروائی جاری ہے۔
Published : January 12, 2026 at 7:11 AM IST
رامبن: (نواز رونیال) مرکزی زیر انتظام خطہ جموں و کشمیر کے پہاڑی ضلع رام بن کے فارسٹ رینج گول کے دور دراز جنگلاتی علاقہ "ہیلہ " کمپارٹمنٹ نمبر 9 اور 10میں اچانک آگ لگ گئی۔ اس ہولناک آتشزدگی نے سینکڑوں سر سبز درختوں کو اپنے زد میں لے لیا ہے بجھانے کی کارروائیوں کو شدید مشکلات کا سامناہے۔ وہیں محکمہ جنگلات کا عملہ، پولیس اہلکار اور مقامی رضاکار موقعے پر موجود ہیں اور آگ کو قابو میں رکھنے، اس کے اثرات کم کرنے اور مزید پھیلاؤ کو روکنے کے لیے مسلسل اور بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
وہیں رامبن کانگرس کے سابق ضلع پوتھ صدر ارمان احمد بٹ نے ضلع انتظامیہ اور فارسٹ ڈویزن کے حکام سے آگ پر قابو پانے کے لیے فوری اقدام پر زور دیا۔ اسی کے ساتھ انہوں اس حوالے سے محکمہ جنگلات پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ گذشتہ دو روز سے محکمہ کی جانب سے آگ پر قابو پانے کے لیے کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا گیا جس کی وجہ سے اب نزدیگی رہاشیوں مکانوں کا خطراہ لاحق ہے۔
اس سلسلےمیں رینج آفیسر گول سجاد احمد نے کہا کہ صورت حال پر مسلسل نگرانی رکھی جا رہی ہے اور مربوط اقدامات کے تحت کارروائی جاری ہے۔
مزید پڑھیں: