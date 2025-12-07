اننت ناگ کے جنگلات میں آتشزدگی، محکمہ جنگلات کے ملازمت کی المناک موت

ETV Bharat / jammu-and-kashmir
اننت ناگ کے جنگلات میں آتشزدگی، محکمہ جنگلات کے ملازمت کی المناک موت
کھڈر کپرن کے جنگلات میں آگ اچانک پھیلنے کے بعد فاریسٹ کنٹرول روم کی جانب سے فوری طور پر عملے کو جائے وقوعہ پر بھیجاگیا۔
Published : December 7, 2025 at 8:05 PM IST
اننت ناگ : کھڈر کپرن کے جنگلات میں لگی آگ بجھانے کے دوران فاریسٹ رینج ویری ناگ کے ایک نہایت فرض شناس اور بہادر ملازم گُل محمد شاہ ولدِ محمد شاہ ساکن چنگو ویری ناگ ضلع اننت ناگ نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے ایک ایسی بڑی قربانی دی ہے، جسے نہ صرف محکمۂ جنگلات بلکہ پورا خطہ ہمیشہ یاد رکھے گا۔
اطلاعات کے مطابق کھڈر کپرن کے جنگلات میں آگ اچانک پھیلنے کے بعد فاریسٹ کنٹرول روم کی جانب سے فوری طور پر عملے کو جائے وقوعہ پر بھیجا گیا۔ گُل محمد شاہ، جو کہ اپنی ذمہ داری اور پیشہ ورانہ مہارت کے لیے جانے جاتے تھے، ٹیم کے ہمراہ موقع پر پہنچے اور آگ بجھانے کی کارروائی میں پیش پیش رہے۔ تاہم شدید دھوئیں اور تیز شعلوں کے گھیرے میں آکر وہ بری طرح زخمی ہوئے اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ بیٹھے۔
مرحوم گُل محمد شاہ کی اچانک اور المناک موت نے نہ صرف محکمۂ جنگلات کو سوگوار کردیا ہے بلکہ علاقے کی عوام بھی شدید صدمے میں ہے۔ اُن کی خدمات، بہادری اور دیانت داری محکمہ کے لیے مشعلِ راہ رہے گی۔ جنگلات کی حفاظت کرتے ہوئے اپنی جان قربان کرنا یقینی طور پر ایک ایسی بڑی شہادت ہے جو قدرت اور انسانیت دونوں کے لیے ایک عظیم خدمت ہے۔
محکمۂ جنگلات کے افسران نے مرحوم کے اہلِ خانہ سے گہرے رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ گُل محمد شاہ کی قربانی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی، اور محکمہ ہر ممکن کوشش کرے گا کہ اُن کے خاندان کو مکمل معاونت فراہم کی جائے۔ ساتھ ہی عوام سے بھی اپیل کی گئی ہے کہ جنگلاتی آگ کی روک تھام اور ماحول کی حفاظت میں محکمہ کے ساتھ بھرپور تعاون کریں۔ یار رہے مسلسل خشک سالی کی وجہ سے گزشتہ کئی روز سے جنوبی کشمیر کے مختلف جنگلات میں آگ بدستور جاری ہے جس پر قابو پانے کی کوششیں کی جارہی ہے۔