ETV Bharat / jammu-and-kashmir
طلبہ کو گورنمنٹ اسکولوں میں داخلہ لینے پر مجبور کرنا بنیادی حق کی خلاف ورزی: وزیر سکینہ ایتو
جموں کشمیر اسمبلی نے MLAلنگیٹ کا بل مسترد کردیا جس میں سرکاری اسکولوں میں ٹیچرز کے بچوں کا داخلہ لازمی کرنے کو کہا گیا تھا۔
Published : September 24, 2026 at 6:32 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر اسمبلی نے جمعرات کو ایک رکن اسمبلی کی جانب سے پیش کیا گیا وہ بل مسترد کردیا، جس میں سرکاری ملازمین کے لیے اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں داخل کرانے کو لازمی قرار دینے کی تجویز دی گئی تھی۔
یہ بل لنگیٹ حلقے کے آزاد رکن اسمبلی شیخ خورشید احمد نے بطور پرائیویٹ ممبرز بل پیش کی تھی، بل کا مقصد ’’عوامی نمائندوں اور سرکاری ملازمین کے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں تعلیم دلانا لازمی قرار دینے" سے متعلق قانون بنانا تھا۔ تاہم اسمبلی نے بل کو مسترد کردیا۔ وزیر تعلیم سکینہ ایتو نے کہا کہ حکومت بچوں کو صرف سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتی کیونکہ یہ ان کے تعلیم کے بنیادی حق کی خلاف ورزی ہوگی۔
سکینہ ایتو نے کہا کہ گزشتہ کئی برسوں کے دوران سرکاری اسکولوں میں بنیادی ڈھانچے میں بہتری آئی ہے اور داخلوں میں بھی اضافہ ہوا ہے۔ "اگر معزز ارکان سرکاری اسکولوں میں داخلوں میں اضافے کے لیے والدین اور بچوں کو قائل کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم اس کی قدر کریں گے، لیکن ہم بچوں کو سرکاری اسکولوں میں داخلہ لینے پر مجبور نہیں کر سکتے۔"
وزیر تعلیم نے رکن اسمبلی سے بل واپس لینے کی اپیل بھی کی، تاہم شیخ خورشید احمد نے بل واپس نہیں لیا۔ اس کے بعد بل کو صوتی ووٹ کے لیے پیش کیا گیا، جس میں اسے مسترد کردیا گیا۔ اسمبلی نے آج اجلاس دوبارہ شروع ہونے کے بعد اپنی تیسری نشست منعقد کی۔ ایوان کی کارروائی کے لیے پانچ "توجہ دلاؤ" تحریکیں اور 35 پرائیویٹ ممبرز بل فہرست میں شامل تھے، تاہم ایوان میں صرف چند بل ہی پیش کیے گئے۔
اسمبلی نے اس دوران اساتذہ کو ٹیچر ایلیجیبلٹی ٹیسٹ (TET) سے استثنیٰ دینے سے متعلق قرارداد بھی منظور کی۔
یہ بھی پڑھیں:
این ایچ ملازمین ہڑتال ختم کر کے ڈیوٹی پر واپس آئیں۔وزیر صحت سکینہ ایتو