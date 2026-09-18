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جموں میں روہنگیا خاندانوں کی جبری بے دخلی، گھروں کے ساتھ برسوں کی جمع پونجی بھی کوڑیوں کے بھاؤ فروخت
بے دخلی کی مقررہ مدت کم ہونے کے باعث کئی خاندانوں کے سامنے سر چھپانے کی جگہ کا مسئلہ پیدا ہوگیا ہے۔
Published : September 18, 2026 at 5:10 PM IST
جموں: (محمد اشرف گنائی) میانمار میں مبینہ ظلم و ستم سے فرار ہو کر بھارت پہنچنے والے روہنگیا خاندانوں کو جموں کے نروال علاقے سے اچانک بے دخلی کے باعث ایک نئے انسانی بحران کا سامنا ہے۔ انتظامیہ کی جانب سے زمین مالکان کو نوٹس جاری کیے جانے کے بعد گزشتہ تقریباً 15 برس سے قائم عارضی بستیوں میں رہنے والے متعدد خاندان اپنے ہاتھوں سے تعمیر کیے گئے کچے مکانات اور جھونپڑیوں کو خود ہی منہدم کرنے پر مجبور ہیں۔
بے دخلی کی مقررہ مدت کم ہونے کے باعث کئی خاندانوں کے سامنے نہ صرف سر چھپانے کی جگہ کا مسئلہ پیدا ہوگیا ہے بلکہ برسوں میں جمع کیے گئے گھریلو سامان کو بھی انتہائی کم قیمت پر فروخت کرنا پڑ رہا ہے۔ پنکھے، فریج، کھانا پکانے کے برتن، ٹین کی چادریں، لکڑی اور ترپال سمیت دیگر ضروری اشیا اب بستی سے باہر لے جانے یا فروخت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
ای ٹی وی بھارت کے نمائندے محمد اشرف گنائی نے ٹوٹی ہوئی اس بستی کا دورہ کیا۔ بستی کے ایک رہائشی پناہ گزین محمد عارف، جو 2012 سے یہاں مقیم ہیں، نے بتایا کہ انہوں نے گزشتہ سال 18 ہزار روپے میں فریج خریدا تھا، تاہم اب بے دخلی کے باعث اسے محض 2500 روپے میں فروخت کرنے پر مجبور ہیں ۔ انہوں نے کہا کہ جھونپڑیوں کی تعمیر کے لیے ٹین کی چادریں 500 سے 600 روپے فی چادر کے حساب سے خریدی گئی تھیں، لیکن اب یہی چادریں صرف 50 سے 100 روپے میں فروخت ہو رہی ہیں محمد عارف کے مطابق، "ہر جھونپڑی بنانے میں ہماری برسوں کی محنت اور جمع پونجی لگی ہے۔ ہم پہلے ہی مشکلات کا شکار ہیں اور اس طرح سامان اونے پونے داموں فروخت کرنے سے ہماری مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں۔
دوسری جانب کئی خاندانوں کا کہنا ہے کہ وہ گزشتہ کئی دنوں سے متبادل رہائش کی تلاش میں ہیں، تاہم انہیں نہ زمین مل رہی ہے اور نہ ہی کرائے پر کمرہ فراہم کیا جا رہا ہے ۔ ایک اور رہائشی صدام حسین نے بتایا کہ وہ پانچ، چھ دن سے زمین یا کرائے کے کمرے کی تلاش میں ہیں، لیکن انہیں کہیں جگہ نہیں مل رہی۔ ان کے مطابق گھر کا تقریباً 12 ہزار روپے مالیت کا سامان بھی انتہائی کم قیمت پر فروخت کرنا پڑ رہا ہےصدام حسین نے کہا، "چھوٹے بچوں اور بزرگ خواتین کو لے کر ہم کہاں جائیں؟ ہمارے پاس اب کوئی سہارا نہیں ہے۔
ان پناہ گزینوں کے مطابق عارضی گھروں کا انہدام محض رہائش ختم ہونے کا معاملہ نہیں بلکہ ان کے لیے برسوں سے قائم ایک عارضی وابستگی کے خاتمے کی علامت بھی ہے۔ ان خاندانوں نے کئی برس ان بستیوں میں گزارے، محنت مزدوری کرکے روزگار حاصل کیا اور اپنی محدود آمدنی سے گھریلو سامان جمع کیا، لیکن اچانک منتقلی کے باعث وہ اپنی بیشتر اشیا ساتھ لے جانے سے قاصر ہیں۔
محمد عارف نے کہا کہ وہ مفت خوراک یا مالی امداد کا مطالبہ نہیں کر رہے بلکہ محنت مزدوری کرکے اپنے اخراجات پورے کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے حکومت سے اپیل کی کہ انہیں اس وقت تک مزید کچھ مہلت دی جائے جب تک ان کے وطن کے حالات بہتر نہیں ہوجاتے انہوں نے کہا، "ہم مفت کھانا نہیں مانگ رہے، ہم محنت کرکے اپنا رزق کماتے ہیں۔ ہماری صرف یہ درخواست ہے کہ حکومت ہمیں کچھ عرصہ مزید یہاں رہنے کی اجازت دے۔ ہم بھی انسان ہیں۔"
متاثرہ خاندانوں کا کہنا ہے کہ اچانک بے دخلی نے انہیں رہائش، روزگار اور مستقبل کے حوالے سے غیر یقینی صورتحال سے دوچار کردیا ہے، جبکہ گھریلو سامان کی اونے پونے داموں فروخت ان کے لیے ایک اضافی مالی نقصان بن گئی ہے۔انتظامیہ کی جانب سے جاری نوٹس میں جموں و کشمیر لینڈ ریونیو ایکٹ، 1996 کی دفعہ 133-A کا حوالہ دیتے ہوئے زرعی اراضی کے مبینہ غیر مجاز استعمال اور اسے غیر زرعی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کا معاملہ اٹھایا گیا ہے۔ نوٹس میں متعلقہ افراد کو ضلع کلکٹر جموں کے سامنے پیش ہوکر اپنا موقف رکھنے کے لیے بھی کہا گیا تھا۔
انھوں نے کہا کہ"قانونی کارروائی اپنی جگہ، مگر بستی خالی ہونے کے مناظر، انسانی المیے کی ایک تصویر ضرور پیش کر رہے ہیں۔ جن لوگوں نے دس سال سے زیادہ اپنے عارضی گھروں کو اپنے ہاتھوں سے بنایا اور سجایا، وہی ہاتھ انہیں توڑتے ہوئے ہر آنکھ نم ہیں۔ روہنگیا پناہ گزین بنیادی طور پر میانمار کی ریاست راکھین سے تعلق رکھنے والی ایک نسلی مسلم برادری ہے۔ میانمار میں طویل عرصے سے جاری تنازع اور 2017 میں بڑے پیمانے پر بدھ راہبوں کی جانب سے قتل کیے جانے کے بعد بالآخر روہنگیا میں رہائش پذیر مسلم برادر نے نے نقل مکانی اختیار کی اور لاکھوں روہنگیائی شہریوں نے بنگلہ دیش سمیت مختلف ممالک میں پناہ لی۔
بھارت میں بھی روہنگیا آبادی کی ایک خاصی تعداد مختلف شہروں میں پناہ لیے ہوئے ہے، جن میں جموں بھی شامل ہے۔ جموں میں روہنگیا پناہ گزین مختلف علاقوں میں کرائے کے مکانوں، جھونپڑیوں اور عارضی بستیوں میں رہتے آ رہے ہیں۔ ان میں سے متعدد خاندان کئی برس قبل جموں پہنچے تھے۔ ان کی قانونی حیثیت اور رہائش کا معاملہ وقتاً فوقتاً انتظامیہ، مرکزی حکومت اور عدالتوں کے سامنے بھی زیر بحث رہا ہے۔
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