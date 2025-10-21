ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں امن کے لیے دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو تباہ کرنا ہوگا: ایل جی منوج سنہا
سنہا نے کہا کہ پچھلے پانچ سالوں میں اہم تبدیلی آئی ہے۔ اب یہ عوام کے ہاتھ میں ہے کہ وہ کیسا مستقبل چاہتے ہیں۔
Published : October 21, 2025 at 6:54 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے منگل کو کہا کہ پچھلے پانچ سالوں کے محنت سے کمائے گئے امن کو برقرار رکھنے کے لیے دہشت گردی کے ماحولیاتی نظام کو ختم کرنا ضروری ہے۔
سری نگر کے زیوان میں آرمڈ پولیس کمپلیکس میں یوم پولیس یادگاری تقریب میں سنہا نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کیا اور خطے کو محفوظ بنانے میں ان کے غیر متزلزل عزم اور حوصلے کی تعریف کی۔
انہوں نے کہا، "جموں و کشمیر پولیس نے قدرتی آفات اور دہشت گردی دونوں کا سامنا کرتے ہوئے مثالی ہمت اور عزم کا مظاہرہ کیا ہے۔ چاہے یہ قدرتی آفت ہو یا دہشت گردی، ہماری افواج ہمیشہ تیار رہتی ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ مرکز کے زیر انتظام علاقے میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 1,016 پولیس اہلکاروں نے اپنی جانیں قربان کی ہیں۔
لیفٹیننٹ گورنر نے کہا آج میں ڈیوٹی کے دوران جاں بحق ہونے والوں کے اہل خانہ کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم ہر ممکن مدد فراہم کریں گے۔" ان کا مزید کہنا تھا کہ ’’آج جن جاں بحق کے ناموں کا اعلان کیا گیا ہے، انہوں نے ملک کے دفاع میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا‘‘۔ ہم سب انہیں گہرے احترام اور تشکر کے ساتھ یاد کرتے ہیں۔
سنہا نے "دہشت گرد نیٹ ورک" کو ختم کرنے کی ضرورت پر زور دیا جس نے جموں و کشمیر کے کچھ حصوں میں برسوں سے جڑیں پکڑ لی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں دہشت گرد نیٹ ورک کو تباہ کرنا چاہیے۔ انہوں نے مزید کہا، "گزشتہ پانچ سالوں میں جموں و کشمیر میں ایک گہری تبدیلی آئی ہے۔ اس امن کو برقرار رکھنے کے لیے ہماری افواج کو دن رات چوکس رہنا چاہیے۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے پولیس کی انتھک خدمات کی بھی تعریف کی، یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ ان کا کام اکثر چھٹیوں یا عوامی شناخت کے بغیر جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا، "ہماری پولیس فورس کے لیے کوئی تعطیلات یا تہوار نہیں ہیں۔ عوام کو ہمیشہ اولیت دینے پر وہ تعریف کے مستحق ہیں۔"
سنہا نے یکم جولائی کو نافذ ہونے والے نئے فوجداری قوانین پر روشنی ڈالی، جن کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر پولیس کو بااختیار بنایا ہے اور فوجداری انصاف کے نظام کو مضبوط کیا ہے۔ انہوں نے کہا، "یکم جولائی سے، بہتر فوجداری انصاف کے نظام کو یقینی بنانے کے لیے پرانے قوانین کو تین نئے قوانین سے تبدیل کر دیا گیا ہے۔ ان نئے فوجداری قوانین نے ہماری پولیس کو بااختیار بنایا ہے اور انہیں اپنے فرائض میں مزید موثر بنایا ہے۔"
خطے میں ہونے والی تبدیلیوں پر روشنی ڈالتے ہوئے سنہا نے کہا کہ جموں و کشمیر کے لوگوں کے پاس اب واضح انتخاب ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، "گزشتہ پانچ سالوں میں جموں و کشمیر بدل گیا ہے۔ اب جموں و کشمیر کے لوگوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ من گھڑت کہانیاں پھیلاتے رہتے ہیں، لیکن یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے۔"
لیفٹیننٹ گورنر نے پولیس اور عوام کے درمیان مضبوط تعلقات پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کہا، "عوام اور پولیس کے درمیان صحت مند رشتہ استوار ہونا چاہیے۔ میری دعا ہے کہ یہ رشتہ مزید مضبوط ہو۔" سنہا نے پولیس اہلکاروں اور ان کے اہل خانہ کو تہوار کی مبارکباد بھی دی۔ انہوں نے کہا، "میں سب کو دیوالی اور بھائی دوج کی مبارکباد دیتا ہوں۔" انہوں نے جموں و کشمیر پولیس کا خطے میں امن و سلامتی کے لیے ان کی خدمات اور عزم کے لیے شکریہ ادا کیا۔ اس موقع پر ایل جی سنہا کے علاوہ جموں و کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ اور دیگر ایم ایل ایز بشمول تنویر صادق، سکینہ ایتو اور جاوید ڈار بھی موجود تھے۔