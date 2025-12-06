ETV Bharat / jammu-and-kashmir
انڈیگو کی بحرانی صورتحال کے لیے مرکزی حکومت ذمہ دار، سریندر سنگھ چنی
پردیش کانگریس کے نائب صدر سریندرسنگھ چنی نے کہا ہے کہ بھاجپا نے ملک کو بڑے بیوپاریوں کے حوالے کردیا ہے۔
Published : December 6, 2025 at 5:34 PM IST
ترال(شبیر بٹ): ملک بھر میں انڈیگو ایئر لاینز کے اندر بحرانی صورتحال پیدا ہو جانے سے مسافروں کو زبردست مشکلات کا سامنا ہے۔ پردیش کانگریس کے نائب صدر سریندر سنگھ چنی نے کہا ہے کہ بھاجپا کی جانب سے ملک کو بڑے بیوپار یوں کے حوالے کرنے کے ایسے ہی نتائج سامنے آ سکتے ہیں۔
سریندر سنگھ چنی آج جنوبی کشمیر کے ترال میں ایک ورکرز کنونشن سے خطاب کرنے کے بعد ای ٹی وی بھارت کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا کہ ملک بھر کے ہوائی اڈوں پر انڈیگو ایئر لائن کے مسافروں کے بیچ افراتفری ہے۔
آج ہفتے کو بھی انڈیگو کی بڑی تعداد میں پروازیں منسوخی یا تاخیر کا شکار ہوئیں، جس سے مسافروں میں افراتفری کا ماحول ہے ان کا کہنا تھا کہ یہ معاملہ صرف انڈیگو کا ہی نہیں بلکہ دوسری کمپنیوں کا بھی ہے،جہاں ادیوگ پتی اپنے حساب سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ جسکی وجہ سے پورے ملک میں افرا تفری کا ماحول پیدا ہو گیا ہے اور لوگ بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں۔
مزید پڑھیں:انڈیگو بحران: وزارت شہری ہوا بازی نے کرایوں میں غیرمعمولی اضافہ پر پابندی عائد کردی
بنگال میں بابری مسجد کی بنیاد رکھے جانے پر سریندر سنگھ چنئ نے کہا کہ مذہبی مقامات کی تعمیر کسی کے لیے بھی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے اور جس طرح سے ملک بھر میں مزہبی منافرت پھیلائی جا رہی ہے وہ یقینا' سماج کے لیے کسی بھی طرح سود مند ثابت نہیں ہوگی۔