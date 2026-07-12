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جامع ترقی کے لیے لوگوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت اور سیاست یکجٹ ہونے کی ضرورت: جنید میر

اپنی پارٹی کے لیڈر میر جنید نے گذشتہ روز یوٹی کے لفٹیننٹ گورنر ایل جی منوج سنہا سے ہوئی ملاقات کی تفصیلات بیان بھی کیں۔

اپنی پارٹی کے لیڈر جنید میر ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کرتے ہوئے
اپنی پارٹی کے لیڈر جنید میر ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کرتے ہوئے (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Urdu Team

Published : July 12, 2026 at 11:52 AM IST

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ترال: (شبیر بٹ) جنوبی کشمیر کا ترال علاقہ برسوں سے سرکار کی عدم توجہی کا شکار رہا ہے اور یہاں جامع ترقی کے حوالے سے ترال کے لوگوں کو بلا لحاظ مذہب، ملت اور سیاست کے یکجٹ ہونا پڑے گا تاکہ علاقے میں ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر ہو سکے۔ ان خیالات کا اظہار جموں وکشمیر اپنی پارٹی کے ضلع یوتھ صدر براے پلوامہ جنید میر نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی بات چیت میں کیا جنہوں نے گزشتہ روز ایل جی منوج سنھا سے ملاقات کر کے ترال کے اہم مسائل ایل جی منوج سنہا کی نوٹس میں لایا۔

اپنی پارٹی کے لیڈر جنید میر ایل جی منوج سنہا سے ملاقات کرتے ہوئے (ETV Bharat)

میر جنید نے بتایا کہ ایل جی منوج سنہا کے ساتھ انہوں نے ملاقات کر کے ترال کے جملہ مسائل کو تفصیل کے ساتھ پیش کیا اور سب سے پہلے ترال اسپتال میں افرادی قوت کی کمی اور ضروری مشینری کی عدم دستیابی سے متعلق بات کی کیونکہ سرکاری طور یہاں اکیاسی پوسٹ خالی پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی وجہ سے اسپتال کا کام کاج بری طرح متاثر ہوا ہے۔

اسی طرح میں نے ایل جی منوج سنہا سے ترال میں سیاحت کو فروغ دینے کے امکانات کے حوالے سے بات کی۔ کیونکہ اگر یہاں سیاحت کو فروغ دیا جائے تو ترال نہ صرف ترقی یافتہ بنے گا بلکہ یہاں روزگار کے وسائل بھی بڑھیں گے۔

جنید میر نے مزید بتایا کہ منوج سنہا نے بڑے انہماک کے ساتھ ان کی باتیں سنی اور ترال کے جملہ مسائل کو حل کرنے کی یقین دہانی بھی کرائی۔ واضح رہے کہ جنوبی کشمیر کا ترال علاقہ ایک سو پانچ دیہاتوں پر مشتمل ہے جہاں گذشتہ چار دہائیوں کے دوران ترقی کا پہیہ تھم سا گیا ہے اور اس لیے عوام بدستور سرکار سے نالاں نظر آ رہے ہیں۔

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