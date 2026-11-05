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پلوامہ میں سی آر پی ایف کے زیرِ اہتمام 'فٹ فورسز، اسٹرونگر انڈیا' کے عنوان سے فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد
مقابلے کے دوران تمام آٹھ ٹیموں نے اپنی جسمانی طاقت، برداشت، باہمی تال میل اور کھیلوں کی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔
Published : November 5, 2026 at 5:24 PM IST
پلوامہ: (سید عادل مشتاق شاہ) سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج، اونتی پورہ کی جانب سے 'فٹ فورسز، اسٹرونگر انڈیا' کے موضوع کے تحت پلوامہ کے کوئل علاقے میں واقع 182 بٹالین ہیڈکوارٹر میں فٹ بال ٹورنامنٹ کا انعقاد کیا گیا، جس میں ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج کی آٹھ بٹالینوں کی ٹیموں نے شرکت کی۔
اس موقعے پر ایس ایس پی جیل پلوامہ بھارت اور کمانڈنگ آفیسر 78 بٹالین امیتابھ کمار بطور مہمانانِ خصوصی موجود تھے، جب کہ مقابلے میں حصہ لینے والی تمام بٹالینوں کے کمانڈنگ افسران بھی تقریب میں شریک ہوئے اور اپنی اپنی ٹیموں کی حوصلہ افزائی کی۔
مقابلے کے دوران تمام آٹھ ٹیموں نے اپنی جسمانی طاقت، برداشت، باہمی تال میل اور کھیلوں کی مہارت کا بھرپور مظاہرہ کیا۔ اس ٹورنامنٹ کے انعقاد کا بنیادی مقصد سی آر پی ایف اہلکاروں کی جسمانی فٹنس اور ذہنی صحت کو بہتر بنانا، ٹیم ورک کو فروغ دینا اور انہیں اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں مؤثر انداز میں انجام دینے کے لیے تیار رکھنا تھا۔
واضح رہے کہ سی آر پی ایف ساؤتھ کشمیر آپریشنز رینج، اونتی پورہ کی جانب سے اہلکاروں کی جسمانی فٹنس، ذہنی صحت اور باہمی ہم آہنگی کو فروغ دینے کے لیے وقتاً فوقتاً مختلف کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد کیا جاتا ہے۔
فٹ بال کے اس ٹورنامنٹ کے سنسنی خیز فائنل میں سی آر پی ایف کی 182 بٹالین نے 110 بٹالین کو شکست دے کر ٹورنامنٹ اپنے نام کر لیا۔ اختتامی تقریب کے دوران ڈی آئی جی نرویر سنگھ نے فاتح اور رنر اَپ ٹیموں کو ٹرافیاں اور اعزازات سے نوازا۔
اس موقعے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کمانڈنگ آفیسر 78 بٹالین امیتابھ کمار نے کہا کہ سی آر پی ایف ضرورت پڑنے پر عام لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ پیش پیش رہتی ہے۔ کھیلوں کی سرگرمیوں کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس طرح کے مقابلے جوانوں کی جسمانی فٹنس اور ذہنی صحت برقرار رکھنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں وہ اپنی عملی ذمہ داریاں اور فرائض زیادہ مؤثر انداز میں انجام دینے کے قابل بنتے ہیں۔
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