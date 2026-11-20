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فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں جدید میشنری دستیاب لیکن تکنیکی عملہ ندارد
ایک تازہ معاملےمیں بڈگام کے ریلوے اسٹیشن پر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران تقریباً 1600 سے 2000 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ضبط کیا گیا۔
Published : November 20, 2026 at 9:15 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): کشمیر میں حال ہی میں سڑے گلے گوشت کی کھیپ کو ضبط کئے جانے کے بعد دوبارہ غذائی تحفظ کے حوالے سے لوگوں میں خدشات پائے جار ہے ہیں۔ ایسے میں نہ صرف لوگ باہر یعنی ہوٹلوں اور ریستورانوں میں مٹن یا مرغ سے تیار کردہ مختلف پکوانوں سے کھانے سے کترانے ہیں بلکہ بازاروں میں دستیاب دیگر کھانے پینے کی اشیاء پر بھی کئی خدشات کا اظہار کررہے ہیں۔ جن میں زیریلی دھات، سرطان پیدا کرنے والے کیڑے مار ادویات، دیگر بیماریوں کا سبب بننے والے خطرناک رنگ اور دیگر مضر صحت اجزا۔
متعلقہ محکمہ کے ایک عہدیدار کے مطابق محکمے کے پاس تمام جدید ترین آلات اور دیگر میشنری موجود تو ہیں لیکن افراد قوت نہ ہونے کے باعث ان مشینوں کو چلانے والے تکینکی عملے کی عدم موجودگی ہے۔ ایسے میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے جب محکمے کے پاس مضر صحت چیزوں کی جانچ کرنے اور غذائی تحفطات سے متعلق پائے جانے والے خدشات کو دور کرنے کی خاطر تکنیکی افراد قوت ہی دستیاب نہیں ہے تو لوگوں کے خدشات کو کون اور کس طرح دور کر سکتا ہے کیونکہ بغیر ٹیسٹنگ کے ان تحفظات کو دور کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہے۔
سرینگر میں قائم فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں کروڑوں کی میشنری دستیاب ہیں۔ جن میں ایل سی۔ایم ایس، جی سی۔ایم ایس، آئی سی پی۔ایم ایس اور دیگر اہم اور قیمتیی مشینیں شامل ہیں جو کہ مختلف قسم کے کیمیائی آلودہ مادوں کی نشاندہی اور ان کی مقداد کا تعین کرنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتی ہے۔ تقریباً 3 کروڑ روپے کی فی مشین کی لاگت ہے اور یہ آلات پورے خطے میں غذائی جانچ کے منظر نامے میں یکسر تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔
یہ مشینیں غذائی مصنوعات میں کیڑے مار ادویات کے باقیات ویٹر نری ادوایات کے اثرات، زہریلے مادوں اور بھاری مادوں کی جانچ کرسکتے ہیں۔ محکمے کے پس اس مشینری کے ذریعے مقررہ غذائی تحفظ کے معیارات کی تصدیق بھی ممکن ہے جبکہ پھولوں، سبزیوں،دودھ ،مچھلی، گوشت، پیک شدہ غذائی اشیاء اور پیک شدہ پانی وغیرہ کی بھی معیارات کی جانچ بھی عمل میں لائی جاسکتی ہے ۔تاہم جدید مشینری کے باوجود جموں وکشمیر میں غذائی تحفظ کی نگرانی کو مستحکم بنانے کی روکاوٹ میں تکینیکی اور تربیت یافتہ عملے کی شدید قلت ہے۔
لیبارٹری میں اس وقت کم از کم 20 تکینی ملازمین کی ضرورت ہے لیکن محکمے کے پاس صرف 8 ملازمین ہی تعینات ہیں۔اس پر ستم ظریفی یہ کہ مزکورہ ملازمین کو بھی ایسی جدید مشینری چلانے کی تربیت نہیں ہے۔جس کے نتیجے میں محکمے کی قیمیتی مشینیںں بے کار پڑی ہیں اور ان سے مطلوبہ استفادہ حاصل نہیں کیا جارہا ہے۔
ادھر آج میرواعظ کشمیر مولوی محمد عمر فاروق نے بھی جامع مسجد سرینگر میں آج جمعہ خبطے میں اشیائے خوردونوش میں ملاوٹ کے واقعات اور بڑی مقدار میں سڑے گلے گوشت کی برآمدگی پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ان واقعات کو انتہائی پریشان کن قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ عوامی احتساب اور سماجی اخلاقیات میں سنگین کوتاہیوں کی عکاسی کرتے ہیں۔
میر واعظ نے کہا کہ جموں و کشمیر میں جموں وکشمیر کے 20 اضلاع میں صرف 68 فوڈ سیفٹی آفیسرز تعینات ہیں۔ دو فوڈ ٹیسٹنگ لیبارٹریوں میں منظور شدہ 19 تکنیکی اسامیوں میں سے 11 خالی پڑی ہیں۔ جبکہ خوراک کی جانچ کرنے والی 12 موبائل گاڑیاں بھی عملے کی کمی کے باعث مؤثر طریقے سے کام نہیں کر ہے ہیں حالانکہ سرکاری حکام کی جانب سے پہلے یہ دعویٰ کیا گیا تھا کہ یہ گاڑیاں فعال حالت میں ہیں۔ایسے میں انہوں نے سوالیہ انداز میں پوچھا کہ عوامی صحت کا تحفظ کیسے ممکن ہے جب خوراک کی جانچ اور نگرانی کے ذمہ دار ادارے ہی اس قدر شدید قلت کا شکار ہوں۔
ماہرین کی رائے میں اس نوعیت کی جدید مشینری کو چلانے کے لیے مکمل تربیت یافتہ عملے کی ضرورت ہے تاکہ ان سے استفادہ حاصل کر کے بہتر نتائج سامنے لائے جاسکیں۔ایسے میں عملے کی اس کمی کی وجہ سے فوڈ ٹیسٹنگ کے بنیادی ڈھانچے میں سرمایہ کاری کے پیچھے منصوبے بندی کے فقدان کو نمایاں کر دیا ہے جو باعث تشویش ہے۔انہوں نے کہا کہ یہ تشویش ایسے وقت میں مزید اہمیت اختیار کر گئی ہے جب غذائی اشیاء کی سپلائی کا نظام مسلسل پیچیدہ ہوتا جارہا ہے۔ماہرین کہتے ہیں کہ محکمے کی جانب سے اب معمولی جانچ کافی نہیں بلکہ لوگوں میں غذائی تحفظ کے حوالے بڑھتے خدشات اور تحفظات کے ہیش نظر جامع جانچ کی ضرورت ہے۔
واضح رہے کہ حالیہ ایک تازہ معاملے میں کشمیر کےوسطی ضلع بڈگام کے ریلوے اسٹیشن پر ایک مشترکہ کارروائی کے دوران تقریباً 1600 سے 2000 کلو گرام سڑا ہوا گوشت ضبط کیا گیا جس کے بعد خطے میں غذائی تحفظ اور عوامی صحت سے متعلق سنگین خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔ایسے میں سڑے گلے گوشت کی بھاری مقدار کی برآمدگی نے غیر معیاری اور مضرِ صحت گوشت کی نقل و حمل اور اس کے مقامی بازاروں تک پہنچنے کے خدشات کو یک مرتبہ پھر جنم دیا ہے۔
اس وقت خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگر بروقت کارروائی نہ کی جاتی تو یہ سڑا گوشت غذائی سپلائی چین میں شامل ہو کر عام صارفین کی صحت کے لیے خطرہ بن سکتا تھا۔ گزشتہ برس 2025 بھی کشمیر کے مختلف مقامات پر مختلف کارروائی کے دوران کوئنٹل ہا سڑے گلے گوشت کی ضبطی عمل میں لائی گئی تھی ۔اس وقت بھی انسانی صحت پر منفی اثر پڑنے والے غیر معیاری اور مضر صحٹ کھانے پینے کی اشیاء پر کئی سوالات نے جنم لیا تھا۔