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پلوامہ میں فوڈ سیفٹی محکمہ کی معائنہ مہم، فوڈ اسٹالز پر صفائی اور کھانے کے معیار کا جائزہ لیا گیا
مین مارکیٹ میں مختلف اسٹریٹ فوڈ اسٹالز کا معائنہ کرکے کھانے کے معیار، صفائی ستھرائی اور حفظانِ صحت کے انتظامات کا جائزہ لیا گیا۔
Published : October 17, 2026 at 11:00 AM IST
پلوامہ (سید عادل مشتاق): وادی کشمیر میں اسٹریٹ فوڈ کا رجحان تیزی سے بڑھ رہا ہے، جہاں شام کے اوقات میں مختلف فوڈ اسٹالز پر لوگوں کی بڑی تعداد مزیدار اور مختلف اقسام کے پکوانوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے پہنچتی ہے۔ پلوامہ کی مین مارکیٹ میں بھی سبزی خور اور گوشت سے تیار کردہ مختلف کھانوں کے اسٹالز پر صارفین کا خاصا رش دیکھنے کو ملتا ہے۔
عوام کو محفوظ، صاف ستھری اور معیاری غذائی اشیاء فراہم کرنے کے مقصد سے محکمہ فوڈ سیفٹی کی ٹیم نے مختلف فوڈ اسٹالز کا معائنہ کیا۔ اس دوران کھانے کی تیاری کے طریقۂ کار، استعمال ہونے والی اشیاء کی تازگی، صفائی ستھرائی اور غذائی تحفظ کے مقررہ اصولوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا گیا۔
معائنے کے دوران محکمہ کے اہلکاروں نے فوڈ اسٹال مالکان کو صفائی کے مناسب انتظامات برقرار رکھنے، تازہ اور معیاری اشیاء استعمال کرنے اور کھانے کی تیاری و فروخت کے دوران حفظانِ صحت کے اصولوں پر سختی سے عمل کرنے کی ہدایات دیں۔
اس موقع پر انچارج فوڈ سیفٹی محکمہ پلوامہ نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں عوام کو محفوظ، خالص اور حفظانِ صحت کے اصولوں کے مطابق تیار کردہ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے باقاعدگی سے معائنہ مہم چلائی جا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ ان مہمات کا بنیادی مقصد غذائی اشیاء کے معیار کو برقرار رکھنا، غذائی تحفظ کے اصولوں پر عمل درآمد یقینی بنانا اور عوامی صحت کا تحفظ کرنا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ صارفین کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے مستقبل میں بھی اس طرح کی معائنہ مہم جاری رکھی جائے گی۔
محکمہ فوڈ سیفٹی نے فوڈ اسٹال مالکان پر زور دیا کہ وہ کاروباری سرگرمیوں کے دوران صفائی ستھرائی اور غذائی تحفظ کے مقررہ اصولوں کو اولین ترجیح دیں تاکہ عوام کو صحت بخش اور معیاری کھانے کی اشیاء فراہم کی جا سکیں۔
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