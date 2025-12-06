ETV Bharat / jammu-and-kashmir
’اندازِ نوابی‘
سرینگر میں منعقدہ فوڈ فیسٹیول میں لکھنؤ کے نوابی پکوانوں اور منفرد ذائقے نے لوگوں کا کافی متاثر کیا۔
Published : December 6, 2025 at 9:04 PM IST
سرینگر (پرویز الدین) : سردیوں کی یخ بستہ شاموں میں سرینگر کے ایک ہوٹل میں جاری ’’فوڈ فیسٹیول‘‘ لکھنؤ کی خوشبوؤں سے مہک اٹھا ہے، جہاں کے پکوانوں میں اودھ کی نفاست اور کشمیری ذائقے کا ملا جلا سنگم جھلکتا ہے۔
ضیافتوں کی اس نمائش میں یہاں جتنے بھی پکوان ہیں، ان میں لکھنؤ کی نفاست اور وہاں کی شائستگی پوری طرح محسوس کی جا سکتی ہے۔ لذیذ پکوانوں کے معاملے میں بھارت کے چند مقامات کو فوقیت حاصل ہے جن میں جموں وکشمیر، دہلی، حیدرآباد اور لکھنؤ کے نام خصوصیت کے ساتھ لئے جا سکتے ہیں۔
'بریانی کے لیے ایک آدمی کی شدید چاہت کی کوئی حد نہیں ہے۔ بھارت کا جنوبی شہر حیدرآباد اپنی مخصوص بریانی کے لیے مشہور ہے جہاں چاول اور گوشت والی دم بریانی بہت معروف ہے۔ وہیں لکھنؤ کا معروف ٹنڈے کباب، ذائقہ میں اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے۔ یہاں ملنے والے خصوصی پکوان گوشت، اودھی شوربہ، نوابی تندوری گوشت بائو، نفیس نلی نہاری، چکن فرائی، نرگیسی کوفتہ، کوفت ہانڈی، بادامی قورمہ، شاہی قورمہ اور شیر قورمہ ہیں جبکہ مٹن اودھی کاکوری کباب، ٹنڈے کباب، سیخ کباب، پنیر کی کاکوری، دیگچی گوشت قورمہ، چپلی کباب، ندرو کے شامی کباب، نوابی زردا، فیسٹول کے اہم اور خاص پکوانوں میں شامل ہیں۔
فیسٹیول میں ایگزیکٹو شیف، محمد شاہنواز خان، کہتے ہیں کہ ’’اس فوڈ فیسٹول میں ہم نے نہ صرف مٹن اور سبزیوں میں لکھنؤ کے مشہور پکوان تیار کیے ہیں بلکہ کئی ایسے ذائقہ دار پکوان بھی یہاں دستیاب ہیں جو کہ کشمیری اور روایتی لکھنؤ ڈیشز کے سنگم سے تیار کئے گئے ہیں اور یہ ذائقہ اور بناوٹ کے اعتبار سے بالکل منفرد ہیں۔‘‘
لکھنوی کھانے نوابی پکوان کا ایک شاہکار ہیں، جن میں بریانی، کباب (کاکوری، گلاوٹی، شامی)، قورمہ، نہاری، شیرمال، کلچے، ورکی پراٹھا بلکہ رومالی روٹی جیسے نایاب اور ذائقے دار نان (روٹی) بھی شامل ہیں جو کہ لکھنو کے نوابی ذوق کی عکاسی کرتے ہیں۔
ریڈیسن، جہاں یہ نمائش جاری ہے، کے کلسٹر ڈائریکٹر بشارت رشید کہتے ہیں کہ ’’اس مرتبہ ہم نے کشمیر کے روایتی وازوان سے ہٹ کر عام لوگوں خاص کر سیاحوں کو ذائقہ میں الگ کچھ پروسنے کی کوشش کی ہے۔ کشمیر کے ٹیسٹ سے ملتا جلتا ہم نے لکھنوی کھانوں کا انتخاب کیا ہے۔‘‘
انہوں نے ای ٹی وی بھارت کے ساتھ خصوصی گفتگو کے دوران کہا کہ جس طرح کشمیر اپنی تہذیب و تمدن اور روایتی کھانوں کے اعتبار سے اپنی ایک شناخت رکھتا ہے اسی طرح لکھنو بھی نوابی کھانوں کے لئے پورے ملک میں مشہور ہے۔
لکھنوی کھانوں کا ذائقہ لینے والے عاقب بشیر نے کہا کہ ’’اس طرح الگ اور منفرد پکوان کھانے کا موقع پہلی بار ملا ہے۔ نوابی پکوانوں کے بارے میں صرف سنا تھا، آج ازخود تجربہ اور مزا بھی لیا۔ بے حد لذیذ اور ذائقہ سے بھرے ہیں۔‘‘ انہوں نے مزید کہا کہ ’’اگرچہ لکھنوی کھانوں کا اپنا معیار اور اپنی لذت ضرور ہے، تاہم یہ پکوان روایتی کشمیری وازوان کا متبادل نہیں ہوسکتے ہیں۔‘‘
مقامی لوگ اپنے دوست اور اعزہ و اقارب جبکہ سیاح بھی کشمیر میں سخت سردیوں کے ان ایام میں منعقدہ اس فوڈ فیسٹول میں لکھنوی پکوانوں کا خوب مزہ لے رہے ہیں۔ 5 دسمبر سے شروع ہوا یہ فیسٹول رواں ماہ کی 15 تاریخ تک جاری رہے گا۔
