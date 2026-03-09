ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ایف ایم پی ایچ ڈبلیو ملازمین کا پلوامہ میں پرامن احتجاج، ڈھائی دن کی تنخواہ کٹوتی کے خلاف مظاہرہ
احتجاجی ملازمین نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈھائی دن کی تنخواہ کٹوتی کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے
Published : March 9, 2026 at 3:45 PM IST
پلوامہ: ضلع پلوامہ میں ایف ایم پی ایچ ڈبلیو ملازمین نے ڈھائی دن کی تنخواہ کٹوتی کے خلاف پیر کے روز ایک پرامن احتجاجی مظاہرہ کیا۔ احتجاج میں ضلع کے مختلف علاقوں سے تعلق رکھنے والے بڑی تعداد میں ملازمین نے شرکت کی اور اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کی۔
مظاہرین کا کہنا تھا کہ حالیہ دنوں میں محکمہ کی جانب سے ان کی تنخواہوں میں ڈھائی دن کی کٹوتی کی گئی ہے جس سے ملازمین میں شدید ناراضگی پائی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ فیصلہ غیر منصفانہ ہے اور اس سے ملازمین کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔احتجاجی ملازمین نے حکومت اور متعلقہ حکام سے مطالبہ کیا کہ ڈھائی دن کی تنخواہ کٹوتی کے فیصلے پر فوری نظر ثانی کی جائے اور ان کی تنخواہیں بحال کی جائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ صحت کے شعبے میں اپنی خدمات پوری ایمانداری اور ذمہ داری کے ساتھ انجام دے رہے ہیں، اس کے باوجود ان کے ساتھ اس طرح کا رویہ مناسب نہیں ہے۔
مظاہرین نے واضح کیا کہ ان کا احتجاج مکمل طور پر پرامن ہے اور وہ اپنے جائز مطالبات کے حق میں آواز بلند کر رہے ہیں۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ متعلقہ حکام ان کے مسائل کا سنجیدگی سے نوٹس لیں گے اور جلد از جلد ان کا ازالہ کیا جائے گا۔
ملازمین نے خبردار کیا کہ اگر ان کے مطالبات کو نظر انداز کیا گیا تو وہ آئندہ دنوں میں احتجاج کو مزید وسعت دینے پر مجبور ہوں گے۔ احتجاج کے دوران نظم و ضبط برقرار رکھا گیا اور مظاہرین نے پُرامن انداز میں اپنے مطالبات حکام تک پہنچانے کی کوشش کی۔