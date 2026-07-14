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ترال کے دل ناگ پارک کی شان رفتہ بحال کرنے میں محکمہ فلوریکلچر ناکام، مقامی لوگوں کا الزام
مقامی لوگوں کے مطابق، دل ناگ پارک میں محکمہ فلوریکلچر نے کچھ حد تک کام تو کیا ہے تاہم مزید بہتری کی ضرورت ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : July 14, 2026 at 3:51 PM IST
ترال (شبیر بھٹ): جنوبی کشمیر کا ترال علاقہ اپنے بے پناہ حسن وخوبصورتی کی وجہ سے وادی میں منفرد اہمیت کا حامل ہے۔ تاہم گزشتہ چار دہائیوں کے دوران یہ علاقہ سرکاری سطح پر عدم توجہی کا شکار رہا ہے جسکی وجہ سے یہاں سیاحت کا شعبہ بھی متاثر رہا ہے۔ یہاں مشہور شکارگاہ، پنر ڈیم، نارستان اور دیگر سیاحتی مقامات موجود تو ہیں لیکن مجموعی طور سیاحت کا، بنیادی ڈھانچہ موجود نہیں ہے۔
اس دوران ٹاون ترال میں واقع موجود دل ناگ پارک میں ان دنوں مقامی اور بیرونی سیاحوں کی بھیڑ ہے۔ مقامی باشندے اس پارک کی شان رفتہ بحال کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔
مقامی لوگوں کے مطابق ترال بالا میں موجود دل ناگ چشمے کے نزدیک بنا یہ پارک گزشتہ کئی برسوں سے خستہ حالی کا شکار تھا۔ محکمہ فلوریکلچر نے اس پارک کو ٹھیک کرنے کے لیے منصوبہ بنایا اور اس پارک کی حالت بہتر ہوئی تاہم اب بھی پارک کے اطراف واکناف میں کوڑا کرکٹ موجود ہونے سے یہاں آرہے۔ سیاحوں کو دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی لوگوں نے مطالبہ کیا کہ اس پارک کی شان رفتہ بحال کی جائے۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ دل ناگ پارک ترال ٹاون میں آنے والے لوگوں کے لیے ٹھہرنے کی ایک بہترین جگہ ہے لیکن بدقسمتی سے جس طرح دیگر اضلاع میں پبلک پارکس کی حالت بہتر بنائی گئی ہے، لیکن دل ناگ پارک ترال کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مقامی لوگوں کے مطابق انتظامیہ کو اس جانب توجہ دینے کی اشد ضرورت ہے۔ مقامی لوگوں کا کہنا ہے اس پارک میں افرادی قوت کی کمی نے یہاں تعینات ملازمین کے لیے بھی مشکلات پیدا کی ہیں اسی طرح صفای ستھراٰی کا فقدان ہونے سے یہاں ارہے لوگ مایوس ہو رہے ہیں۔
اس دوران پارک کے انچارج پرویز احمد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ محکمہ فلوریکلچر کی کوششوں نے اس پارک کو کچھ حد تک بہتر بنایا ہے تاہم مزید بہتری کی ضرورت ہے۔
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