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جے کے اسمبلی: این سی کے ایم ایل اے اور اتحادی جماعتوں نے سی ایم عمر عبداللہ کی ریاستی حیثیت کی قرارداد میں آرٹیکل 370 اور 35A شامل کرنے کا مطالبہ کیا
عمر عبداللہ پر اپنے سیاسی مخالفین کا دباؤ ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کا مطالبہ چھوڑ کر ریاست کے درجے پر توجہ دیں۔
Published : September 28, 2026 at 10:24 AM IST
سرینگر: برسرِ اقتدار نیشنل کانفرنس اور اس کی اتحادی جماعتوں کے آٹھ اراکینِ اسمبلی سمیت دس ارکان نے وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ کی ریاستی حیثیت کی قرارداد میں ترامیم پیش کی ہیں۔ اس ترمیم میں آرٹیکل 370 اور 35A کو بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔
اس اقدام نے حکومتی خیمے میں بحث کا ماحول پیدا کر دیا ہے کیونکہ یہ تبدیلی خود وزیرِ اعلیٰ کی اپنی پارٹی کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ عمر عبداللہ پر اپنے سیاسی مخالفین کا دباؤ ہے کہ وہ آرٹیکل 370 کا مطالبہ چھوڑ کر جموں و کشمیر کو مکمل ریاست کا درجہ دلانے پر توجہ دیں۔ وزیرِ اعلیٰ عمر عبداللہ نے جمعہ کو اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کی جس میں خودمختاری (Autonomy) کی قرارداد کا ذکر کرتے ہوئے خطے کو دوبارہ مکمل ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ کیا گیا، جس کی بی جے پی نے ایوان میں شدید مخالفت کی۔
🚨 #NewsAlert | Ten amendments, including five proposed by legislators from the ruling National Conference, have been submitted to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly’s resolution calling for the immediate restoration of full statehood to the Union Territory.— United News of India (@uniindianews) September 28, 2026
Several… pic.twitter.com/McgqHyYHlk
قرارداد کے متن میں لکھا تھا:
'اس ایوان کی طرف سے 26 جون 2000 اور 6 نومبر 2024 کو پاس کی گئی قراردادوں کے علاوہ، یہ ایوان حکومتِ ہند سے جموں و کشمیر کو فوری اور لازمی طور پر مکمل ریاست کا درجہ بحال کرنے کا مطالبہ کرتا ہے اور یہ ایوان اس قرارداد کو حکومتِ ہند کو بھیجنے کا عزم کرتا ہے۔'
سال 2000 میں اسمبلی میں خودمختاری کی قرارداد
واضح رہے کہ نیشنل کانفرنس کی حکومت نے سال 2000 میں اسمبلی میں خودمختاری (Autonomy) کی قرارداد پاس کی تھی، جس میں 1953 سے پہلے کی آئینی حیثیت بحال کرنے کا مطالبہ کیا گیا تھا، لیکن اس وقت کی مرکز کی بی جے پی حکومت نے اسے مسترد کر دیا تھا۔ ریاست کی اس تازہ ترین قرارداد پر بحث اور ترامیم آج اسمبلی کی کارروائی کا حصہ ہیں۔ ان ترامیم کی وجہ سے اپوزیشن جماعت بی جے پی کے مزید برہم ہونے کا امکان ہے۔
آئینی ضمانتوں کو پہلے کی طرح بحال کرنے کا مطالبہ
نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی نے مطالبہ کیا ہے کہ اس قرارداد میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A کو لازمی شامل کیا جائے، بالکل اسی طرح جیسے 5 اگست 2019 کو جموں و کشمیر سے ریاست کا درجہ اور خصوصی درجہ (اسپیشل اسٹیٹس) چھینے جانے سے پہلے تھا۔ نیشنل کانفرنس کے ہی رکنِ اسمبلی تنویر صادق نے ایک ترمیم پیش کی ہے، جس میں ایوان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ آرٹیکل 370 اور 35A کے تحت دی گئی آئینی ضمانتوں کو 5 اگست 2019 سے پہلے کی طرح بحال کرنے کے اپنے عزم کو ایک بار پھر دہرائے۔
تنویر صادق کے علاوہ نیشنل کانفرنس کے اراکینِ اسمبلی کی جانب سے چار مزید ترامیم (Amendments) پیش کی گئی ہیں، جن میں جاوید حسن بیگ، اعجاز جان، الطاف احمد وانی اور ہلال اکبر لون شامل ہیں۔ حکومت کے آزاد (انڈیپینڈنٹ) اتحادیوں چودھری محمد اکرم اور مظفر اقبال خان نے بھی آرٹیکل 370 اور 35A کو شامل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
370 35A کی اصل شکل، خودمختاری کی بحالی
کانگریس کے چیف وہپ نظام الدین بھٹ نے مختلف فورمز پر اور جموں و کشمیر کے محروم لوگوں سے کیے گئے اپنے وعدوں کا احترام کرنے کے لیے ایک یاد دہانی شامل کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ نیشنل کانفرنس کے ارکانِ اسمبلی کے ساتھ ساتھ، پی ڈی پی (PDP) کے وحید پرہ اور آغا سید منتظر مہدی نے بھی ترمیم کی تجویز رکھی ہے، جس میں پرہ آرٹیکل 370 اور 35A کو ان کی اصل شکل میں بحال کرنے کے علاوہ خودمختاری کی بحالی کا بھی مطالبہ کر رہے ہیں۔
یکطرفہ اقدامات پر گہری ناراضگی کا اظہار
آغا سید منتظر مہدی نے ایوان سے 5 اگست 2019 کو اور اس کے بعد شروع کیے گئے یکطرفہ اقدامات پر گہری ناراضگی کا اظہار کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ ان اقدامات کے نتیجے میں آرٹیکل 370 اور آرٹیکل 35A ختم ہو گئے تھے اور سابقہ ریاست جموں و کشمیر کو جموں و کشمیر اور لداخ کے دو مرکزِ زیرِ انتظام علاقوں (Union Territories) میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔
ارکانِ اسمبلی اپنی ہی قرارداد کو دوبارہ لکھنا چاہتے
وحید پرہ نے بات چیت کرتے ہوئے کہا، 'جموں و کشمیر اسمبلی کی کارروائی دیکھنے کے لائق ہوگی کیونکہ وزیرِ اعلیٰ کی قرارداد پر ان کی اپنی پارٹی نیشنل کانفرنس کے 8 ارکانِ اسمبلی آٹھ الگ الگ تبدیلیاں تجویز کر رہے ہیں۔ اس سے قرارداد کی زبان، نیت اور دائرۂ کار کو لے کر سنگین اختلافات سامنے آ رہے ہیں۔' انہوں نے مزید کہا، 'جب حکومت کے اپنے ارکانِ اسمبلی اپنی ہی قرارداد کو دوبارہ لکھنا چاہتے ہیں، تو اسمبلی کا فلور اصل امتحان بن جاتا ہے اور یہ سیشن انتہائی دلچسپ ہوگا۔'