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جنوبی کشمیر کے اننت ناگ کے گرودرمن گاؤں میں سیلاب نے تباہی مچادی
موصول ہونے والی ابتدائی اطلاعات کے مطابق سیلابی پانی نے کئی مقامات پر راستوں اور زرعی اراضی کو متاثر کیا ہے۔
Published : July 1, 2026 at 10:52 PM IST
اننت ناگ: (دین عمران) جنوبی کشمیر کے ضلع اننت ناگ کے لارنو علاقے کے گوریدرامن علاقے میں بدھ کی دوپہر مسلسل موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں اچانک آنے والے سیلاب (فلیش فلڈ) نے علاقے میں خوف و ہراس کی لہر دوڑا دی۔ سیلابی ریلے نے دیکھتے ہی دیکھتے نشیبی علاقوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، جس کے باعث مقامی آبادی کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔
اطلاعات کے مطابق فلیش فلڈ کے وقت گوریدرامن کے ایک اسکول میں بڑی تعداد میں طلبہ موجود تھے۔ اچانک پانی کے تیز بہاؤ نے اسکول کے اطراف کو گھیر لیا، جس کے بعد طلبہ اور اساتذہ میں تشویش پھیل گئی۔ تاہم مقامی لوگوں نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے جانفشانی کا مظاہرہ کیا اور تمام طلبہ کو بحفاظت محفوظ مقام پر منتقل کر دیا۔ خوش قسمتی سے کسی جانی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔
علاقے سے موصول ہونے والی ابتدائی اطلاعات کے مطابق سیلابی پانی نے کئی مقامات پر راستوں اور زرعی اراضی کو متاثر کیا ہے، تاہم مالی نقصانات کی مکمل تفصیلات تاحال سامنے نہیں آئی ہیں۔ ضلع انتظامیہ صورتحال کا مسلسل جائزہ لے رہی ہے اور متاثرہ علاقے سے مزید معلومات اکٹھی کی جا رہی ہیں۔
واقعے کی اطلاع ملتے ہی پولیس، ایس ڈی آر ایف اور مقامی انتظامیہ کی ٹیمیں امدادی اور ریسکیو کارروائیوں کے لیے گوریدرامن روانہ ہو گئی۔ حکام کے مطابق متاثرہ مقام پر پہنچ کر صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے تاکہ اگر کہیں مزید امداد یا انخلاء کی ضرورت ہو تو فوری اقدامات کیے جا سکیں۔
اس سلسلے میں ضلع ترقیاتی کمشنر اننت ناگ بلال محی الدین نے بتایا کہ انہیں واقعے کی اطلاع موصول ہوئی ہے اور انتظامیہ اس کی تصدیق کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک خصوصی ٹیم کو متاثرہ علاقے میں روانہ کیا گیا ہے جو زمینی صورتحال کا جائزہ لے کر اپنی رپورٹ پیش کرے گی، جس کے بعد مزید ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔
ادھر مسلسل بارشوں کے پیش نظر انتظامیہ نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ ندی نالوں، برساتی کھڈوں اور سیلابی خطرات والے علاقوں سے دور رہیں، غیر ضروری سفر سے گریز کریں اور کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری طور پر مقامی انتظامیہ یا ریسکیو اداروں سے رابطہ کریں۔