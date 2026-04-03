بارہمولہ میں رفیع آباد کے الصفا کالونی میں سیلاب جیسی صورت حال،عوام سڑک کی خستہ حالی سے پریشان ہے۔

By ETV Bharat Urdu Team

Published : April 3, 2026 at 9:38 PM IST

بارہمولہ:(کوثر عرفات) شمالی کشمیر کے ضلع بارہمولہ کے رفیع آباد کے ایک علاقے الصفا کالونی کی عوام سڑک کی خستہ حالی سے پریشان ہے۔ دراصل مقامی لوگوں کے مطابق یہ کالونی 1987 میں بنی ہے اور تب سے لے کر آج تک اگر ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کریں تو ابھی بھی عوام کو مشکلات کا سامنا ہے۔

لوگوں نے کہا کہ جب بھی کبھی معمولی بارش ہوتی ہے تو علاقے کی ہر ایک سڑک زیز آپ ہوتی ہے اور بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ کالونی ضلع بارہمولہ سے صرف دس کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اور آج تک ہم ایک رفتر سے دوسرے دفتر میں اس مسئلے کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ہم کو محض جھوٹے وادوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا ہے۔

انہوں نے کہا کہ جب بھی سرکار بنی اور جب بھی کوئی سیاست دان ووٹ مانگنے کے لئے آیا تو ہم نے ان کو ووٹ دیا اور انہوں نے ہم کو یقین دلایا کہ آپ کے مشکلات کو دور کیا جائے گا لیکن اس کے بعد انہوں نے ہماری طرف نظر بھی نہیں کی۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ہماری مشکلات میں اژضافہ ہوتا گیا۔

مقامی لوگوں نے کہا کہ اس وقت ہم کو کافی مشکلات ہیں اور ہم ایک بار پھر متعلقہ محکمہ کے پاس گئے۔ انہوں نے علاقے کا دورہ بھی کیا اور ہم کو یقین دلایا کہ ہم امسال اس علاقے میں پختہ سڑک بنائیں گے اور آپ کی مشکلات دور کریں گے لیکن ہم ایک بار پھر وقت کے حکمرانوں کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات کو مدنظر رکھتے ہوئے جلد از جلد کوئی راستہ نکالیں تاکہ ہم کو مزید مشکلات سے گزرنا نہ پڑے ۔

