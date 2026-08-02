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پدگام پورہ میں سیلاب جیسی صورتحال، مسلسل بارش کی وجہ سے کئی گھر زیر آب آگئے
مسلسل بارشوں سے پدگام پورہ میں سیلاب جیسی صورتحال، متعدد مکانات زیرِ آب، انتظامیہ نے ریسکیو و نکاسیٔ آب کا کام شروع کر دیا۔
Published : August 2, 2026 at 2:15 PM IST|
Updated : August 2, 2026 at 2:33 PM IST
پلوامہ : مسلسل ہونے والی موسلا دھار بارشوں کے باعث ضلع پلوامہ کے پدگام پورہ گاؤں میں سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہوگئی ہے، جہاں متعدد رہائشی مکانات اور نشیبی علاقے زیرِ آب آ گئے ہیں۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جبکہ معمولاتِ زندگی بھی بری طرح متاثر ہوٸی ہے۔
مقامی باشندوں کا کہنا ہے کہ علاقے میں ناقص ڈرینیج نظام ایک دیرینہ مسئلہ ہے، جس کے باعث معمولی بارش کے دوران بھی پانی سڑکوں اور رہائشی علاقوں میں جمع ہو جاتا ہے اور گھروں کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ متعدد بار متعلقہ حکام کی توجہ اس مسئلے کی جانب مبذول کرائی گئی، تاہم مستقل بنیادوں پر اس کا کوئی مؤثر حل نہیں نکالا گیا۔
علاقہ کے لوگوں نے انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ پدگام پورہ میں جدید اور مؤثر نکاسیٔ آب کا نظام قائم کیا جائے تاکہ ہر بار بارشوں کے دوران پیش آنے والی مشکلات سے مستقل نجات پاجا سکے۔ ادھر سیلاب جیسی صورتحال پیدا ہونے کے بعد ضلعی انتظامیہ حرکت میں آ گئی ہے۔
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مختلف محکموں کے افسران اور عملہ موقع پر پہنچ گیا ہے اور جمع شدہ پانی کی نکاسی، متاثرہ علاقوں کا جائزہ لینے اور صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے اقدامات شروع کر دیے گئے ہیں۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ متاثرہ علاقوں کی مسلسل نگرانی کی جا رہی ہے اور عوام کو ہر ممکن امداد فراہم کی جائے گی۔