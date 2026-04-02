فلوٹنگ فیڈ مل سے کشمیر کی فِش فارمنگ کو نئی جہت ملنے کی امید
ایشیا کے سب سے بڑے فش فارم کوکرناگ میں فیڈ ضائع ہونے سے بچانے کی غرض سے جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب کی گئی ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : April 2, 2026 at 12:12 PM IST
کوکرناگ (دین عمران) : ماہی پروری کے شعبے میں ایک بڑی پیش رفت کے طور پر جنوبی کشمیر ضلع اننت ناگ میں قائم معروف فشریز فارم میں اڑھائی کروڑ روپے کی لاگت سے کوکرناگ علاقے میں جدید فلوٹنگ فیڈ مل نصب کی گئی ہے۔ اس جدید منصوبے سے مچھلیوں کی افزائش اور پیداوار میں نمایاں اضافہ متوقع ہے، جبکہ فیڈ ضائع ہونے سے بھی بچا جا سکتا ہے۔
محکمہ فشریز کے مطابق یہ فیڈ مل ماہی پروری کے اہم مرکز کوکرناگ فارم کو مزید مضبوط بنانے میں کلیدی کردار ادا کر سکتی ہے۔ جدید مشینری کے ذریعے اعلیٰ معیار کی خوراک تیار کی جائے گی، جو مچھلیوں کی بہتر نشوونما میں مددگار ثابت ہوگی۔ فارم میں کام کرنے والے افسران کا کہنا ہے کہ مذکورہ فارم میں 25 سال قبل ایک غیر ملکی فیڈ مل نصب کی گئی تھی، جو مچھلیوں کے لئے خوراک تیار کرتی تھی تاہم اُس کا ایک حصہ پانی کی نچلی سطح پر پہنچ جاتا تھا، جس کو مچھلیاں کھانے سے گریز کرتی تھی، وہیں نئی فیڈ مل میں جو خوراک تیار کی جائے گی وہ پانی کی اوپری سطح پر تیرتی رہے گی، جس سے فیڈ ضائع نہ ہونے کے برابر ہے۔
کوکرناگ ٹراؤٹ فش فارم میں تعینات افسران کا کہنا ہے کہ "ٹراؤٹ مچھلیاں پانی کی سطح پر سے خوراک حاصل کر لیتی ہیں، جبکہ نچلی سطح پر گرا ہوا فیڈ ٹراؤٹ مچھلیاں کھانے سے گریز کرتی ہیں، جس کے باعث فیڈ ضائع ہوکر خسارے کا باعث بنتا ہے۔
آفیشلز کا کہنا ہے کہ دور جدید میں محکمہ نے کافی ترقی کر لی ہے جس کے باعث نقصان کو کم کرنے کی غرض سے حکومت نے فیصلہ لیا کہ اس فارم کے لئے ایک منصوبے کے تحت نئی فیڈ مل کا قیام عمل میں لایا جائے، جس سے نقصان کو کم سے کم کیا جا سکے۔ افسران نے اس اہم اقدام کو سراہتے ہوئے کہا کہ "حکومت کے اس منصوبے سے فارم کو نئی سمت ملے گی۔" انہوں نے مزید کہا کہ محکمۂ فشریز مستقبل میں بھی ایسے ترقیاتی منصوبے جاری رکھے گا تاکہ ماہی پروری کے شعبے کو مزید مستحکم بنایا جا سکے۔
