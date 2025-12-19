ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں میں پہلی بار فلی مارکیٹ کا انعقاد، فاروق عبداللہ بھی واردین میں شامل
رنگوں، ذائقوں اور خوشبوؤں سے بھرے فلی مارکیٹ نے جموں کے شہریوں اور سیاحوں کو ایک نیا تجربہ فراہم کیا۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : December 19, 2025 at 7:15 PM IST
جموں (عامر تانترے) : تجرباتی بنیادوں پر شروع کیے گئے ’فلی مارکیٹ‘ (Flea Market) میں سابق وزیر اعلیٰ ڈاکٹر فاروق عبداللہ کی آمد توجہ کا مرکز بنی۔ کاروباری خواتین کی جانب یہ شروع کی گئی اس پہل کا آغاز جموں کشمیر کے محکمہ سیاحت کے اشتراک سے جموں کے توی گالف کورس، سدھرا میں کیا گیا۔
منتظمین کا دعویٰ ہے کہ یہ اقدام ’’سیاحوں خاص کر مقامی خریداروں کو جموں شہر کی بھیڑ بھاڑ سے ہٹ کر خریداری کا ایک منفرد پلیٹ فارم فراہم‘‘ مہیا کرانے کی غرض سے کیا گیا ہے۔ توی دریا کے کنارے واقع یہ گالف کورس عام طور پر صرف اراکین تک ہی محدود رہتا ہے، مگر جمعہ کو اسے عام لوگوں کے لیے کھول دیا گیا تاکہ وہ خریداری کے ساتھ ساتھ قدرتی خوبصورتی اور سرسبز ماحول سے لطف اندوز ہو سکیں۔ یہ پہلا موقع تھا کہ جموں شہر میں ’فلی مارکیٹ‘ کا تصور متعارف کرایا گیا، اس طرح کے مارکیٹ عموماً گوا، ممبئی، دہلی سمیت دیگر بڑے شہروں میں منعقد ہوتے ہیں۔
ممتا واہی نامی ایک خاتون کا کہنا ہے کہ وہ مختلف شہروں میں اس طرح کے مارکیٹ سے متاثر ہوئیں جس کے بعد انہوں نے جموں میں بھی اس طرح کے مارکیٹ کی شروعات کی ٹھان لی۔ ممتا نے محکمہ ٹورزم کے اشتراک سے اس پہل کا جموں میں آغاز کیا۔ اس انوکھی پہلا رسمی طور افتتاح وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے مشیر ناصر اسلم وانی نے کیا، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے بھی مارکیٹ کا دورہ کیا اور منتظمین کی حوصلہ افزائی کی۔ انہوں نے مختلف اسٹالز کا معائنہ کیا، منتظمین سے بات چیت کی اور ’’جموں میں خریداری کا ایک نیا رجحان متعارف‘‘ کرانے پر منتظمین کی تعریف کی۔
فلی مارکیٹ میں ملک کے مختلف خطوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی۔ کہیں مصوری کے نمونے سجے تھے، کہیں کشمیری ہینڈي کرافٹس، کہیں پکوانوں کے اسٹال لگائے گئے تھے تو کہیں فرنچ کیکس اور لیونڈر کی خوشبو آنے والوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہی تھی۔ یہ تمام اشیاء میپل اینڈ آئیوی گروپ نامی ایک کمپنی نے اس فلی مارکیٹ میں جمع کیں، تاکہ ’’خرید و فروخت کے ساتھ ساتھ فن اور ذائقے کا امتزاج پیش کیا جا سکے۔‘‘
ای ٹی وی بھارت کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے منتظمین میں شامل رادھیکا واہی نامی ایک اور خاتون کاروباری نے کہا: ’’ہم نے یہ فلی مارکیٹ ان لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے منعقد کیا ہے جو شہر کے شور سے دور گالف کورس آنا چاہتے تھے مگر موقع نہیں ملتا تھا۔ اس پروگرام کی منصوبہ بندی محض ایک ماہ سے بھی کم وقت میں کی گئی اور مستقبل میں اسے مزید بہتر بنانے کا ارادہ بھی ہے۔‘‘
پیرس سے پیسٹری اور کیک بنانے کا فن سیکھ کر لوٹی جموں کی ایک نوجوان خاتون ستی وتھیالہ نے بھی یہاں اپنا اسٹال سجایا ہے۔ انہوں نے ای ٹی وی بھارت کو اپنے تجربے سے آگاہ کیا: ’’میں نے مختلف طرح کے کیکس تیار کیے ہیں جو عام مارکیٹ میں آسانی سے دستیاب نہیں ہوتے۔ امید ہے کہ جموں کے لوگ پسند کریں گے۔ ہمیں اپنا ہنر دکھانے اور اس سے کمائی حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔‘‘
