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اُدھم پور میں فلیش فلڈ کا قہر، میاں بیوی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے

جموں کشمیر پولیس نے ایک لاش بازیاب کر لی ہے جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔

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ادھمپور میں گزشتہ ماہ فلیش فلڈ کے دوران ایس ڈی آر ایف اہلکار بچاؤ کارروائی کرتے ہوئے (فائل فوٹو: اے این آئی)
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By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team

Published : August 7, 2026 at 8:48 PM IST

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جموں (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے اُدھم پور ضلع میں بادل پھٹنے کے بعد آئے اچانک سیلاب میں میاں بیوی کی موت واقع ہوگئی۔ ادھمپور پولیس کے مطابق رام نگر کے کوگوٹے علاقے میں پیش آئے یاس المناک حادثہ میں 58 سالہ بلدیو کمار اور ان کی اہلیہ مایا دیوی کی اس وقت موت واقع ہوئی جب وہ ایک نالہ عبور کر رہے تھے کہ اچانک پانی کے تیز بہاؤ نے دونوں کو اپنی زد میں لے لیا۔

جموں کشمیر پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اطلاع موصول ہوتے ہی فوراً امدادی اور بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ بچاؤ کارروائی کے دوران اب تک ایک کی لاش بازیاب کر لی گئی ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔

یاد رہے کہ مون سون کے آغاز سے ہی جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں خاص کر جموں ڈویژن میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ اس سال راجوری اور پونچھ اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔

گزشتہ ماہ پیر پنچال کے پونچھ ضلع میں دوران شب ایک مکان بادل پھٹنے کے بعد آئے فلیش فلڈ کی زد میں آیا جس کی وجہ سے اس میں موجود ایک ہی کنبے کے آٹھ افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔

ادھر، محکمہ موسمیات نے 9 سے 11 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ وہیں حکام نے عوام کو خبردار رہنے کی تلقین کی ہے۔

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