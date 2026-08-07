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اُدھم پور میں فلیش فلڈ کا قہر، میاں بیوی پانی کے تیز بہاؤ میں بہہ گئے
جموں کشمیر پولیس نے ایک لاش بازیاب کر لی ہے جبکہ ریسکیو آپریشن جاری ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : August 7, 2026 at 8:48 PM IST
جموں (عامر تانترے) : صوبہ جموں کے اُدھم پور ضلع میں بادل پھٹنے کے بعد آئے اچانک سیلاب میں میاں بیوی کی موت واقع ہوگئی۔ ادھمپور پولیس کے مطابق رام نگر کے کوگوٹے علاقے میں پیش آئے یاس المناک حادثہ میں 58 سالہ بلدیو کمار اور ان کی اہلیہ مایا دیوی کی اس وقت موت واقع ہوئی جب وہ ایک نالہ عبور کر رہے تھے کہ اچانک پانی کے تیز بہاؤ نے دونوں کو اپنی زد میں لے لیا۔
جموں کشمیر پولیس نے واقعے کی تصدیق کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہیں اطلاع موصول ہوتے ہی فوراً امدادی اور بچاؤ کارروائی شروع کی گئی۔ ایک پولیس افسر نے بتایا کہ بچاؤ کارروائی کے دوران اب تک ایک کی لاش بازیاب کر لی گئی ہے، جبکہ دوسرے کی تلاش جاری ہے۔
یاد رہے کہ مون سون کے آغاز سے ہی جموں و کشمیر کے کئی علاقوں میں خاص کر جموں ڈویژن میں سیلابی صورتحال دیکھی جا رہی ہے۔ اس سال راجوری اور پونچھ اضلاع سب سے زیادہ متاثر ہوئے۔
گزشتہ ماہ پیر پنچال کے پونچھ ضلع میں دوران شب ایک مکان بادل پھٹنے کے بعد آئے فلیش فلڈ کی زد میں آیا جس کی وجہ سے اس میں موجود ایک ہی کنبے کے آٹھ افراد کی موت واقع ہو گئی تھی۔
ادھر، محکمہ موسمیات نے 9 سے 11 اگست تک مزید بارشوں کی پیش گوئی کی ہے۔ وہیں حکام نے عوام کو خبردار رہنے کی تلقین کی ہے۔
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