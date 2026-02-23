ETV Bharat / jammu-and-kashmir
جموں و کشمیر میں ڈی ڈی سی کی پانچ سالہ میعاد منگل کو ختم ہو رہی ہے
جموں و کشمیر میں 20 ڈی ڈی سی کونسلیں تھیں، ہر ضلع میں 14 ڈی ڈی سی ممبران تھے۔
Published : February 23, 2026 at 10:46 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں ضلعی ترقیاتی کونسلوں کی پانچ سالہ میعاد منگل کو ختم ہو رہی ہے، جس سے پنچایتی راج نظام کے تحت یونین ٹیریٹری میں تمام نچلی سطح کی نمائندگی ختم ہو جائے گی۔
ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے انتخابات نومبر-دسمبر 2020 میں ہوئے تھے، جب مرکز میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت نے جموں اور کشمیر پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں ترمیم کی تھی تاکہ ان انتخابات کو پہلی بار یونین ٹیریٹری میں ہونے کی اجازت دی جا سکے، جس میں اس وقت منتخب حکومت نہیں تھی۔
حکومت نے اشارہ دیا ہے کہ وہ پنچایتی راج ایکٹ 1989 میں قانونی دفعات کی کمی کا حوالہ دیتے ہوئے افسران کو ڈی ڈی سی کام نہیں سونپے گی۔
منتخب حکومت نے اس سال 24 فروری کو ان کونسلوں کی پانچ سالہ مدت کا نوٹیفکیشن کیا۔ ایک خط میں، دیہی ترقی اور پنچایتی راج کے محکمے نے تمام کونسل چیئرپرسن اور اراکین کو اپنی مدت پوری ہونے کی اطلاع دی۔
جموں و کشمیر میں 20 ڈی ڈی سی کونسلیں تھیں، ہر ضلع میں 14 ڈی ڈی سی ممبران تھے۔ محکمہ دیہی ترقی کی طرف سے جاری کردہ ایک مواصلات میں کہا گیا ہے کہ، قانون، انصاف اور پارلیمانی امور کے محکمے کی رائے کے مطابق، جموں و کشمیر پنچایتی راج رولز، 1996 (سب رولز (2) اور (3) قاعدہ 108ZP کی متعلقہ دفعات کا حوالہ دیتے ہوئے)، ڈی ڈی سی کی میعاد کونسل کے فارم کے نوٹیفکیشن کی تاریخ 25 فروری 2021 سے شروع ہوتی ہے۔ اس کے مطابق 24 فروری 2026 سے کونسلوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔