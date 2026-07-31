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پانچ سال پرانا زیر التواء مطالبہ پورا، سڑک پر میکڈمائزیشن کا کام شروع
مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ راجپورہ کے دیگر اہم مسائل بھی آنے والے وقت میں حل ہو جائیں گے۔
Published : July 31, 2026 at 7:44 PM IST
پلوامہ: (عادل مشتاق): جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ کی تحصیل راجپورہ میں برسوں سے خستہ حال پڑی مین چوک راجپورہ سے کمیونٹی ہیلتھ سینٹر (سی ایچ سی) راجپورہ تک سڑک کی میکڈمائزیشن کا کام شروع کر دیا گیا ہے، جس کے بعد مقامی لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی ہے۔
مقامی باشندوں کے مطابق گزشتہ تقریباً پانچ برسوں سے یہ سڑک انتہائی خراب حالت میں تھی، جس کے باعث مریضوں، راہگیروں اور روزانہ سفر کرنے والے لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عوام مسلسل اس سڑک کی مرمت اور میکڈمائزیشن کا مطالبہ کر رہے تھے، جو اب پورا ہو گیا ہے۔
علاقہ کے لوگوں نے اس اقدام پر راجپورہ کے ایم ایل اے غلام محی الدین میر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ اس سے لوگوں کو بڑی راحت ملے گی۔ مقامی لوگوں نے امید ظاہر کی کہ راجپورہ کے دیگر اہم مسائل، جن میں ڈگری کالج کی تعمیر کی تکمیل اور کمیونٹی ہیلتھ سینٹر سے متعلق زیرِ التوا امور شامل ہیں، انہیں بھی آنے والے وقت میں حل کیا جائے گا۔
اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم ایل اے راجپورہ غلام محی الدین میر نے کہا کہ مین چوک سے سی ایچ سی راجپورہ تک سڑک کی میکڈمائزیشن علاقے کا ایک دیرینہ مطالبہ تھا، جسے آج عملی جامہ پہنایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ہی وادی میں رواں سال میکڈمائزیشن مہم کا باقاعدہ آغاز ہو گیا ہے، جبکہ حلقۂ انتخاب کی دیگر سڑکوں پر بھی جلد ہی میکڈمائزیشن کا کام شروع کیا جائے گا اور عوام کے دیگر مطالبات بھی مرحلہ وار پورے کیے جائیں گے۔