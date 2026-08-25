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پلوامہ اور شوپیاں میں دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران پانچ مشتبہ افراد گرفتار، اسلحہ اور پوسٹرز برآمد
پولیس نے دعویٰ کیا ہے کہ گرفتار شدگان سے ممنوعہ حزب المجاہدین تنظیم کے پوسٹر ضبط کئے گئے ہیں۔
Published : August 25, 2026 at 12:15 PM IST
پلوامہ، جموں کشمیر (اشفاق احمد میر): جنوبی کشمیر کے شوپیاں اور پلوامہ اضلاع میں سکیورٹی فورسز نے دو الگ الگ کارروائیوں کے دوران پانچ مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود، دستی بم اور حزب المجاہدین کے نام سے منسوب پوسٹر برآمد کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ دونوں معاملات میں پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیوں نے تحقیقات شروع کر دی ہے جب کہ پلوامہ کے جنگلاتی علاقے میں تلاشی آپریشن جاری ہے۔
تفصیلات کے مطابق ضلع شوپیاں میں سکیورٹی فورسز نے ناکہ چیکنگ کے دوران ایک موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو مشتبہ حالت میں روک کر حراست میں لے لیا۔ پولیس کے مطابق منگل کے روز ضلع کے ایک علاقے میں معمول کی ناکہ چیکنگ اور تلاشی کارروائی جاری تھی کہ اس دوران موٹر سائیکل پر سوار تین افراد کو روک کر ان سے پوچھ گچھ کی گئی اور موٹر سائیکل سمیت ان کی تلاشی لی گئی۔
حزب المجاہدین کے الفاظ تحریر
پولیس کے مطابق تلاشی کے دوران ان کے قبضے سے دو دستی بم اور پانچ ایسے پوسٹر برآمد کیے گئے جن پر مبینہ طور پر کالعدم تنظیم حزب المجاہدین کے الفاظ تحریر تھے۔ سکیورٹی فورسز نے تینوں افراد کو موٹر سائیکل سمیت حراست میں لے کر برآمد شدہ مواد کو اپنی تحویل میں لے لیا۔
گرفتار افراد کی شناخت جنید احمد ڈار، عامر یوسف اور جنید مظفر کے طور پر کی گئی ہے۔ تینوں افراد ضلع کولگام کے رہائشی بتائے جاتے ہیں۔ پولیس اور دیگر سکیورٹی ایجنسیاں اس بات کی تحقیقات کر رہی ہیں کہ برآمد شدہ دستی بم اور دیگر مواد کہاں سے حاصل کیا گیا اور اسے کہاں لے جایا جا رہا تھا۔
پلوامہ میں سکیورٹی ایجنسیوں کی مشترکہ کارروائی
حکام اس پہلو کی بھی جانچ کر رہی ہے کہ گرفتار افراد کے کسی ممنوعہ تنظیم یا کسی دوسرے مشتبہ نیٹ ورک کے ساتھ روابط موجود ہیں یا نہیں۔ تینوں افراد سے پوچھ گچھ جاری ہے جب کہ ان کی نقل و حرکت اور ممکنہ رابطوں کے بارے میں بھی تحقیقات کی جا رہی ہیں۔
ادھر جنوبی کشمیر کے ضلع پلوامہ میں بھی ایک الگ مشترکہ کارروائی کے دوران دو مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے اسلحہ اور گولہ بارود برآمد کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے۔ پولیس کے مطابق پلوامہ پولیس، فوج کی 44 راشٹریہ رائفلز اور سی آر پی ایف کی 183 بٹالین کی مشترکہ ٹیموں نے 24 اور 25 اگست کی درمیانی شب ضلع پلوامہ کے راجپورہ علاقے کے، سی بی ناتھ کے یارون جنگلاتی علاقے میں مشترکہ تلاشی آپریشن شروع کیا۔
سکیورٹی فورسز نے مشتبہ افراد کو روک کر لی تلاشی
تلاشی کارروائی کے دوران سکیورٹی فورسز نے جنگلاتی علاقے سے، سی بی ناتھ گاؤں کی جانب آنے والے دو افراد کو مشتبہ حالت میں دیکھا۔ اہلکاروں نے دونوں کو روک کر ان کی تلاشی لی، جس کے دوران ان کے قبضے سے ایک پستول، 12 پستول راؤنڈ اور ایک دستی بم برآمد کیا گیا۔ گرفتار کیے گئے افراد کی شناخت لطیف احمد دیدڑ ساکن لاسی دابن اور اعجاز احمد ساکن بن کھاہ بامنو کے طور پر کی گئی ہے۔ دونوں افراد کو حراست میں لے کر ان سے پوچھ گچھ شروع کر دی گئی ہے۔