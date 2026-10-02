ETV Bharat / jammu-and-kashmir
ریگنگ میں ملوث سکمز کے پانچ ایم بی بی ایس طلباء معطل، ہر ایک پر 10 ہزار روپے جرمانہ عائد
کارروائی ادارے کی اینٹی ریگنگ کمیٹی کی سفارش پر کی گئی۔ مزکورہ کو ایک ہفتے کے لیے کلاسز میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔
Published : October 2, 2026 at 3:48 PM IST
سرینگر ( پرویز الدین): سکمز میڈیکل کالج ہسپتال بمنہ نے رینگنگ کرنے پر پانچ ایم بی بی ایس طلباء اور انٹرنز کو ایک ہفتے کے لیے معطل کر دیا ہے اور ہر ایک پر 10 ہزار روپے کا جرمانہ عائد کیا گیا ہے۔ پرنسپل سکمز میڈیکل کالج، بمنہ کی جانب سے جاری کردہ ایک حکم میں کہا گیا ہے کہ پانچ طلباء کو ریگنگ کے ایک واقعے میں ملوث پایا گیا ہے جو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے اینٹی ریگنگ ریگولیشنز کی "سنگین خلاف ورزی" کے مترادف ہے۔
کالج میں جن زیر تعلیم ایم بی بی ایس طلباء پر کارروائی عمل میں لائی گئی ہے ان میں 2023 بیچ کے شبھم ورما اور سنیل ورما، 2024 بیچ کے شاہد دیو، اور 2021 بیچ کے انٹرنز روپل سنتل اور لاویش شرما کے نام قابل ذکر ہیں۔ متعلقہ حکام کو یہ بھی ہدایت کی کہ وہ قابل اطلاق قواعد کے مطابق ان کی معطلی کی مدت کے لیے انٹرنز کے وظیفے کو روک دیا جائے گا۔
کارروائی ادارے کی اینٹی ریگنگ کمیٹی کی سفارش پر کی گئی۔ مزکورہ کو ایک ہفتے کے لیے کلاسز میں جانے اور دیگر تعلیمی یا انٹرن شپ سرگرمیوں میں حصہ لینے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایک پر 10ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا ہے جس کی رقم مقررہ CD-10 اکاؤنٹ میں جمع کرائی جائے گی۔ طلباء اور انٹرنز کو حکم جاری ہونے کے پانچ دنوں کے اندر اکیڈمک سیکشن میں ادائیگی کی رسید جمع کرانے کی ہدایت کی گئی ہے۔
ریگنگ میں ملوث طلباء کے والدین یا سرپرستوں سے بھی کہا گیا ہے کہ وہ مزید تادیبی کارروائی کے لیے اینٹی ریگنگ کمیٹی کے سامنے پیش ہوجایے حکم نامے میں مزی کہا گیا ہے کہ ہدایات کی عدم تعمیل پر لاگو یو جی سی اینٹی ریگنگ ریگولیشنز اور ادارہ جاتی قواعد کے تحت مزید کارروائی ہو سکتی ہے۔