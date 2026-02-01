ETV Bharat / jammu-and-kashmir
کوٹا میں تین مشتبہ کشمیری سمیت پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا، دو کو ایک ہفتہ قبل کیا گیا تھا گرفتار
سی آئی ڈی، آرمی، انٹیلی جنس بیورو اور ریلوے سمیت تمام انٹیلی جنس ایجنسیوں نے پوچھ گچھ کی ہے۔ تفتیشی نوٹ تیار کرلیا گیا ہے۔
Published : February 1, 2026 at 1:39 PM IST
کوٹا، راجستھان: کوٹا میں تین مشتبہ کشمیریوں سمیت پانچ افراد کو حراست میں لیا گیا ہے۔ پولیس نے ان پر شک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے۔ تاہم اس سلسلہ میں تحقیقات جاری ہے۔ ایک مشترکہ تفتیشی کمیٹی (جے آئی سی) نے بھی پوچھ گچھ کی ہے۔ سی آئی ڈی، آرمی، انٹیلی جنس بیورو اور ریلوے سمیت تمام انٹیلی جنس ایجنسیوں نے پوچھ گچھ کی ہے۔ اس بارے میں تفتیشی نوٹ بھی تیار کر لیا گیا ہے۔
پورے معاملے کے بارے میں بھیم گنج منڈی پولیس اسٹیشن آفیسر رام کشن گودارا نے بتایا کہ یہ لوگ پونچھ ضلع کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے بتایا ہے کہ وہ چندہ لینے کے لیے کوٹا آئے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جموں و کشمیر میں بنائے جانے والے مدرسے کے لیے چندہ جمع کر رہے ہیں۔ تفتیش ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے اس لیے کوئی نتیجہ اخذ نہیں کیا گیا۔ تاہم 24 جنوری کو مقبرہ پولیس اسٹیشن نے اسی طرح دو کشمیری شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ انہیں بھی جیل بھیج دیا گیا۔ یہ دونوں بھیم گنج منڈی تھانے کے گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرے ہوئے تھے۔
کشمیریوں کے دعوے کی سچائی کی تصدیق جاری
رام کشن گودارا کا کہنا ہے کہ ہفتہ کو گرفتار کیے گئے تینوں کشمیری شہری ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں۔ اس بات کی تصدیق کی جا رہی ہے۔ مزید برآں، وہ پاکستان کی سرحد کے قریب پونچھ کے رہائشی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ چندہ اکٹھا کرنے کے لیے راجستھان آنے کی وجہ بھی تلاش کی جا رہی ہے۔ کشمیر میں بھی ان کے دعوے کی سچائی کی تصدیق کی جا رہی ہے جس کے بعد پوری کہانی سامنے آئے گی۔
مقبرہ پولیس نے دو مشتبہ افراد کو بھی گرفتار کیا
گزشتہ ہفتے مقبرہ پولیس اسٹیشن نے اسی طرح 24 جنوری کو دو کشمیری شہریوں کو گرفتار کیا تھا۔ ان کے کاغذات اردو میں تھے۔ اسٹیشن آفیسر لئیق احمد نے مکمل جانچ پڑتال کی جس سے معلوم ہوا کہ وہ غیر قانونی طور پر چندہ مانگنے آئے تھے۔ اسٹیشن آفیسر لائق احمد نے بتایا کہ دونوں کو امن خراب کرنے پر گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا ہے۔ ان سے مشترکہ تفتیشی کمیٹی نے بھی پوچھ گچھ کی۔
جس مدرسے کے لیے چندہ مانگا وہ 2025 میں بند ہو گیا
دونوں کے دستاویزات سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ایک مدھیہ پردیش میں چندہ مانگنے کے لیے رجسٹرڈ تھا، جب کہ دوسرا راجستھان کے کوٹا میں چندہ مانگ رہا تھا۔ دوسرے کی دستاویزات سے پتہ چلا کہ وہ جس مدرسے کے لیے چندہ مانگ رہا تھا وہ 2025 میں بند ہو گیا تھا۔ دونوں کا نام فرخ ہے، جو پونچھ ضلع کے سرکوٹ کا رہائشی ہے۔ وہ بھیم گنج منڈی علاقے کے گیسٹ ہاؤس میں بھی ٹھہرے ہوئے تھے۔