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جموں کشمیر اسمبلی میں پانچ نامزد ارکان کی تقرری زیر التوا، ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی خالی
دو سال قریب آنے کے باوجود پانچ نامزدگیاں، ڈپٹی اسپیکر کا انتخاب نہ ہونے پر آئندہ اجلاس میں معاملہ زیر بحث آنے کا امکان ہے۔
Published : September 17, 2026 at 4:55 PM IST
سرینگر: جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے پانچ نامزد ارکان کی خالی نشستیں اسمبلی کی تشکیل کے تقریباً دو سال مکمل ہونے کے باوجود ابھی تک پُر نہیں کی گئی ہیں، جبکہ اسمبلی کا اگلا اجلاس آئندہ ہفتے شروع ہونے جا رہا ہے۔ گرمائی دارالحکومت سرینگر میں 21 ستمبر سے شروع ہونے والا خزاں اجلاس اکتوبر 2024 میں اسمبلی انتخابات کے بعد چھٹا اجلاس ہوگا۔
نامزد ارکان کو منتخب ممبر اسمبلی (ایم ایل اے) کے برابر اختیارات حاصل ہوں گے۔ ان ارکان کو جموں کشمیر حکومت سے مشاورت کے بغیر لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نامزد کریں گے۔
جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ کی دفعہ 15 کے تحت لیفٹیننٹ گورنر کو اختیار حاصل ہے کہ اگر اسمبلی میں خواتین کی نمائندگی مناسب نہ ہو تو وہ دو خواتین ارکان کو نامزد کر سکتے ہیں۔ معمولی ترمیم کے ساتھ یہ شق سابق ریاست جموں کشمیر کے آئین سے برقرار رکھی گئی ہے، جس کے تحت گورنر منتخب حکومت کی سفارش پر نامزدگی کرتے تھے۔
باقی نامزد ارکان میں کشمیری (پنڈت) مہاجرین، اور پاکستان کے زیر قبضہ جموں کشمیر (پی او جے کے) کے مہاجرین شامل ہوں گے۔ ان کی اسمبلی میں نامزدگی کی راہ پارلیمنٹ کی جانب سے 2024 میں منظور کی گئی ایک ترمیم کے ذریعے ہموار ہوئی تھی، جس کے بعد اسمبلی کی مجموعی تعداد 95 ہو گئی، جبکہ پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر کے لیے مخصوص 24 نشستیں خالی رہیں گیں۔ نامزد ارکان کی شمولیت کے بعد حکومت بنانے کے لیے اکثریت کا جادوئی ہندسہ 46 سے بڑھ کر 48 ہو جائے گا۔
حد بندی کمیشن نے جموں کشمیر میں اسمبلی حلقوں کے علاقائی حدود طے کرتے ہوئے جموں کو چھ اضافی اور کشمیر کو صرف ایک اضافی نشست دی تھی۔ اس طرح دونوں خطے تقریباً ایک دوسرے کے برابر آ گئے، جس سے حکومت میں وادی کی بالادستی ختم کرنے کا بی جے پی کا دیرینہ مطالبہ بھی پورا ہوا۔
اب تک جموں کے ڈوڈہ سے تعلق رکھنے والے کانگریس کے سابق قدآور رہنما غلام نبی آزاد ہی جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔
نامزدگی کا یہ طریقہ پڈوچیری میں رائج نظام سے ملتا جلتا ہے، جہاں لیفٹیننٹ گورنر اسمبلی کے لیے تین ارکان نامزد کر سکتے ہیں۔ پڈوچیری کی اس وقت کی لیفٹیننٹ گورنر کرن بیدی کی جانب سے کانگریس کی قیادت والی حکومت سے مشاورت کے بغیر ارکان کو نامزد کرنے کے فیصلے کو 2017-18 میں مدراس ہائی کورٹ اور بعد میں سپریم کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا۔
چیلنج کی بنیاد یہ تھی کہ مرکز نے ارکان کی نامزدگی سے قبل ریاستی حکومت سے مشاورت نہیں کی۔ تاہم سپریم کورٹ نے نامزدگی کو برقرار رکھتے ہوئے اسے غیر قانونی قرار نہیں دیا۔ جموں کشمیر میں کانگریس کے سابق ایم ایل سی رویندر شرما نے تنظیم نو ایکٹ کے تحت نامزد ارکان کی آئینی حیثیت کو جموں کشمیر ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔ ان کے مطابق: "یہ معاملہ عدالت میں زیر التوا ہے اور اگلی سماعت 25 ستمبر کو مقرر ہے۔"
شرما کا موقف ہے کہ ووٹنگ کے اختیارات رکھنے والے نامزد ارکان کی تقرری آئین کے بنیادی ڈھانچے کی خلاف ورزی ہے اور اس سے منتخب حکومت کی قسمت تبدیل ہو سکتی ہے، کیونکہ اقلیت کو اکثریت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔
دوسری جانب قانونی طور پر مقرر ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ بھی خالی ہے اور نیشنل کانفرنس کی حکومت نے اس عہدے کو پُر کرنے کے حوالے سے اب تک کوئی اشارہ نہیں دیا۔ جموں کشمیر تنظیم نو ایکٹ کے تحت ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ اسمبلی کے قیام کے بعد جلد پُر کیا جانا تھا۔ اسپیکر کی غیر موجودگی میں ڈپٹی اسپیکر ان کی ذمہ داریاں سنبھالتا ہے۔
ماضی کی روایت کے مطابق یہ عہدہ اسمبلی میں سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کو دیا جاتا رہا ہے۔ تاہم بی جے پی گزشتہ ماہ تک اس معاملے پر خاموش رہی۔ بی جے پی کے ایک سینئر رہنما نے کہا کہ اب توقع ہے کہ آئندہ اسمبلی اجلاس میں یہ معاملہ زور پکڑے گا۔
تاہم، نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ اور ایم ایل اے تنویر صادق نے بی جے پی کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی حکومت والی پانچ ریاستوں، اتر پردیش، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتراکھنڈ اور چھتیس گڑھ میں بھی ڈپٹی اسپیکر کے عہدے خالی ہیں۔
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