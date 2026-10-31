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جموں کشمیر حج کمیٹی میں پانچ نئے ممبران کی تقرری، کمیٹی میں رکن پارلیمان میاں الطاف بھی شامل
رکن پارلیمان میاں الطاف احمد اور رکن اسمبلی جاوید اقبال اور میر محمد فیاض کو حج کمیٹی میں شامل کیا ہے۔
Published : October 31, 2026 at 6:55 AM IST
سرینگر ( پرویز الدین) : حکومت کی جانب سے تین سال کی مدت کے لیے جموں وکشمیر حج کمیٹی میں پانچ ممبران کی تقرری عمل میں لائی گئی یے ۔ ارکان کی یہ تقرری تین سال تک کی مدت تک رہے گی اور سرکاری گزٹ میں نوٹیفکیشن کی اشاعت کی تاریخ سے نافذ العمل ہوگی۔
30 اکتوبر 2026 کو محکمہ ریونیو کی طرف سے جاری کردہ نوٹیفکیشن کے مطابق جموں وکشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے رکن پارلیمان میاں الطاف احمد، اور رکن اسمبلی جاوید اقبال اور میر محمد فیاض کو کمیٹی میں شامل کیا ہے۔ جبکہ ظفر اقبال منہاس اور احسن الحق مرزا کو بھی ممبران مین شامل کیا گیا ہے۔
LG Manoj Sinha reconstitutes the Jammu and Kashmir Haj Committee, appointing five members, including MP Mian Altaf, MLA Mir Fayaz and Javid Iqbal, for a three-year term https://t.co/rs61WfNsxG— IANS (@ians_india) October 30, 2026
یہ تقرریاں حج کمیٹی ایکٹ 2002 کے سیکشن 17(1) اور 18(1) کے تحت کی گئی ہیں۔ نوٹیفکیشن، ایس او 283 کے طور پر جاری کیا گیا جس کی رو سے جموں وکشمیر حج کمیٹی کا ایگزیکٹیو آفیسر کمیٹی کے سابق رکن کے طور پر کام کرے گا۔
جاری کردہ سابقہ نوٹیفیکیشن لیفٹیننٹ گورنر کی ہدایت پر محکمہ ریونیو ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جاری کیا گیا ہے جس پر محکمے کے ایڈیشنل چیف سیکرٹری شالین کابرا نے دستخط کیے ہیں۔ ایسے میں نئی تشیکیل شدہ مزکورہ کمیٹی جموں و کشمیر میں حج انتظامات اور متعلقہ ذمہ داریوں کے معاملات کی نگرانی کی خدمات انجام دیے گی۔
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