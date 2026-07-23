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جموں کشمیر میں موسم کی تباہ کاریاں جاری، مزید پانچ افراد ہلاک
جموں کشمیر میں سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ اور پتھر گرنے کے واقعات میں 20 جولائی سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 25 سے تجاوز کر گئی۔
Published : July 23, 2026 at 10:45 AM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں 20 جولائی سے جاری طوفانی بارشوں کے باعث اچانک آنے والے سیلاب اور پتھر گرنے کے واقعات میں ایک شادی شدہ جوڑے سمیت پانچ افراد ہلاک ہو گئے۔
ایک سرکاری ترجمان نے بتایا کہ جموں سرینگر قومی شاہراہ پر رامسو کے قریب ایک مسافر ٹیمپو پر پتھر گرنے سے دو مسافر، جن کی شناخت نذیر احمد اور ان کی اہلیہ شکیلہ بیگم ساکن کستگڑھ ڈوڈہ کے طور پر ہوئی ہے، جاں بحق ہو گئے۔ اس واقعے میں دیگر پانچ مسافر زخمی بھی ہوئے ہیں۔
پتھر کی زد میں آگیا مسافر ٹیمپو
ترجمان کے مطابق، مسافر ٹیمپو (رجسٹریشن نمبر JK06B-9842) سرینگر سے ڈوڈہ جا رہا تھا، اسی بیچ گنگرو کے خطرناک علاقے سے گزرتے ہوئے اچانک اوپر سے گرنے والے پتھروں کی زد میں آ گیا۔ اس حادثے کے نتیجے میں گاڑی میں سوار مسافر شدید زخمی ہو گئے۔
سرکاری ترجمان نے بتایا کہ زخمیوں کو فوری طور پر وہاں سے نکال کر پرائمری ہیلتھ سینٹر، رامسو منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ابتدائی طبی امداد دینے کے بعد مزید علاج کے لیے ضلع ہسپتال رامبن ریفر کر دیا گیا۔ تاہم، طبی ٹیموں کی بھرپور کوششوں کے باوجود زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دو زخمی دم توڑ گئے۔
بانڈی پورہ میں نالے میں بہہ گئے ماں بیٹے
ادھر شمالی کشمیر کے ضلع بانڈی پورہ میں گزربل نالے کے سیلابی ریلے میں ماں بیٹا بہہ گئے۔ حکام نے بتایا کہ تانگتھ بوناکوٹ گاؤں کے رہائشی 14 سالہ نوجوان عامر کھٹانہ اور ان کی والدہ گڈی بیگم گزر بل نالے کے تیز بہاؤ کی زد میں آکر بہہ گئے۔ پولیس نے اس دردناک واقعے کی جانچ شروع کر دی ہے۔
وہیں وسطی کشمیر کے ضلع بڈگام کے علاقے کھاگ میں اشريا نالے کے بپھرے ہوئے پانی میں بہہ جانے سے شبیر احمد پسوال نام کے ایک نو شادی شدہ نوجوان کی موت ہو گئی۔
حکام کے مطابق پسوال کی حال ہی میں شادی ہوئی تھی۔ وہ بدھ کے روز سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے اور آج صبح ریسکیو ٹیموں نے ان کی لاش برآمد کر لی۔
مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 25 سے تجاوز
20 جولائی سے اب تک ہلاکتوں کی تعداد 25 سے تجاوز کر گئی ہے، جب کہ جموں و کشمیر میں 20 جولائی سے جاری شدید بارشوں کی وجہ سے آنے والے اچانک سیلاب میں بہہ جانے والے لاپتہ افراد کی تلاش راجوری میں بدستور جاری ہے۔
مسلسل بارشوں کی وجہ سے جموں و کشمیر میں متعدد مقامات پر اچانک سیلاب، مٹی کے تودے (لینڈ سلائیڈنگ) اور کیچڑ کے ریلے (مڈ سلائیڈنگ) آئے، جس سے بڑے پیمانے پر جانی نقصان ہوا اور املاک و فصلوں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ اتوار کے روز راجوری میں سیلابی ریلوں کی وجہ سے 100 سے زائد گاڑیاں تباہ ہو گئیں۔
اسکول کالج، امرناتھ اور ویشنو دیوی یاترا بند
موسم کی اس شدید تباہ کاری کے باعث اسکولوں، کالجوں اور سرینگر-جموں قومی شاہراہ کو بند کر دیا گیا ہے، جب کہ 19 جولائی سے امرناتھ یاترا، کٹرا میں ویشنو دیوی یاترا، مچائل اور شیو کھوری یاترا کو معطل کر دیا گیا ہے۔ اس معطلی کے نتیجے میں امرناتھ یاتری بالٹال، نونوان، پنتھا چوک اور جموں کے بھگوتی نگر میں قائم بیس کیمپوں میں پھنس کر رہ گئے ہیں۔
دریں اثنا، جموں کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا اور وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے موسم کی خرابی سے پیدا ہونے والی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے حکام کے ساتھ الگ الگ ملاقاتیں کیں۔
ایل جی نے لیا صورت حال کا جائزہ
سنہا نے کہا کہ "میں نے آج جموں کشمیر میں تیز بارشوں، ناگہانی سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے متاثرہ اضلاع میں زمینی صورت حال کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ حکام سے بات چیت کی۔ جائزے کے دوران، مجھے ضلع انتظامیہ، ایس ڈی آر ایف، این ڈی آر ایف، جے اینڈ کے پولیس، فوج، بی آر او، این ایچ اے آئی، صحت، پی ڈبلیو ڈی اور جل شکتی کے محکموں کی طرف سے جاری امدادی کاموں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ میں نے ٹیموں کو بچاؤ کی کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت دی ہے۔ پونچھ اور راجوری میں مشترکہ آپریشن جاری ہیں اور جموں ڈویژن میں 400 سے زیادہ متاثرہ سڑکیں پہلے ہی بحال کی جا چکی ہیں۔"
عمر عبد اللہ نے سیلابی صورت حال پر کیا اجلاس
وہیں جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نے سول سیکرٹریٹ میں ایک اجلاس کی صدارت کی اور حکام سے کہا کہ وہ غیر متوقع موسمی حالات کی وجہ سے پیدا ہونے والی سیلابی صورت حال سے مؤثر طریقے سے نمٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہیں۔
اجلاس میں سرکاری حکام نے وزیر اعلیٰ کو آگاہ کیا کہ وادی بھر میں 654 حساس دیہاتوں کی اندازاً 7.22 لاکھ آبادی شدید خطرے کی زد میں ہے، جب کہ جموں کے خطے میں ایسے 363 مقامات کی نشاندہی کی گئی ہے جو اس موسمی آفت کے لحاظ سے انتہائی حساس ہیں۔
دوسری جانب، حکام کا کہنا ہے کہ دریائے جہلم میں پانی کی سطح تمام مانیٹرنگ اسٹیشنوں پر اب بھی الرٹ کی حد سے کافی نیچے ہے۔ جموں و کشمیر میں 20 جولائی سے لے کر آج تک مسلسل اور موسلا دھار بارشوں کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے جمعرات کی دوپہر تک بارش اور گرج چمک کے ایک اور دور کی پیشگوئی کی ہے۔
محکمے کے مطابق، 24 سے 29 جولائی تک مختلف مقامات پر ہلکی سے درمیانی بارش اور گرج چمک کا امکان ہے۔ ساتھ ہی اگلے 24 سے 48 گھنٹوں کے دوران اچانک سیلاب، لینڈ سلائیڈنگ، مٹی کے تودے گرنے، دریاؤں اور مقامی ندی نالوں میں پانی کی سطح میں اضافے، اور نشیبی علاقوں میں پانی بھر جانے کے حوالے سے بھی الرٹ جاری کیا گیا ہے۔
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