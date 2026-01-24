ETV Bharat / jammu-and-kashmir
سیلاب کے پانچ ماہ بعد بھی کشمیر کے باغبان معاوضے کے منتظر، 2 ہزار کروڑ روپے کا نقصان، بجٹ سے امیدیں وابستہ
بشیراحمد نے بتایا کہ گذشتہ سال اگست، ستمبر کے درمیان نیشنل ہائی وے پر سینکڑوں پھلوں سے لدے ٹرک 20 دن سے زیادہ پھنسے رہے۔
Published : January 24, 2026 at 8:45 PM IST
سری نگر: جموں و کشمیر میں گزشتہ سال آنے والے تباہ کن سیلاب کو پانچ ماہ گزر چکے ہیں، مگر باغبانی کے شعبہ سے وابستہ ہزاروں کسان آج بھی اپنے نقصانات کے ازالے کے منتظر ہیں۔ سیلاب اور قومی شاہراہ کی طویل بندش کے باعث باغبانی کے شعبے کو اندازاً دو ہزار کروڑ روپے کا نقصان ہوا، جس نے وادی کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھے جانے والے اس شعبہ کو شدید بحران سے دوچار کر دیا ہے۔
اب جبکہ جموں و کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے بجٹ اجلاس کی تیاری ہو رہی ہے، متاثرہ باغبانوں کی نظریں حکومت کے ممکنہ امدادی پیکیج پر مرکوز ہیں۔ جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیاں سے تعلق رکھنے والے باغبان مقصود احمد نے بتایا کہ سیلاب کے دوران انہوں نے 600 سیب کی پیٹیاں نئی دہلی کی آزادپور منڈی بھیجنے کے لیے روانہ کی تھیں، مگر اگست کے آخر میں سیلاب کے باعث وادی کو ملک کے دیگر حصوں سے جوڑنے والی واحد شاہراہ 20 دن سے زائد عرصے تک بند رہی۔
“ٹرک سڑک پر ہی کھڑے رہے، پھل خراب ہوگئے اور ہمیں پانچ سے چھ لاکھ روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے علاوہ کٹائی کے عروج کے موسم میں نئی کھیپ بھیجنا ممکن نہ ہو سکا،” انہوں نے کہا۔
ایسی ہی کہانیاں جنوبی اور شمالی کشمیر کے کئی اضلاع میں سننے کو ملتی ہیں، جہاں باغبانوں کو مجبوراً سینکڑوں سیب کی پیٹیاں گڑھوں یا کچرے کے ڈھیروں میں پھینکنی پڑیں۔ پلوامہ کے باغبان بشارت ڈار کے مطابق، شاہراہ بند ہونے کے باعث انہوں نے کٹائی میں تاخیر کی، مگر اس تاخیر سے درختوں سے سیب گر گئے اور تقریباً 200 پیٹیاں باغ ہی میں ضائع ہو گئیں، جس سے انہیں چار لاکھ روپے سے زیادہ کا نقصان ہوا۔
کشمیر ویلی فروٹ گرورز کم ڈیلرز یونین کے صدر بشیر احمد بشیر نے بتایا کہ اگست اور ستمبر کے درمیان نیشنل ہائی وے 44 پر سینکڑوں پھلوں سے لدے ٹرک 20 دن سے زیادہ پھنسے رہے، کیونکہ کئی مقامات پر پہاڑی سڑکیں بہہ گئی تھیں۔ یہ 250 کلومیٹر سے زائد طویل شاہراہ وادی کی لائف لائن سمجھی جاتی ہے، جس کے ذریعے سیب اور دیگر اجناس ملک کی منڈیوں تک پہنچتی ہیں۔
تقریباً 12 ہزار کروڑ روپے مالیت کا باغبانی شعبہ جموں و کشمیر کی معیشت میں کلیدی کردار ادا کرتا ہے اور سات لاکھ خاندانوں کا روزگار اس سے جڑا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق، ریاست میں 64 ملین سے زائد پھل دار درخت ہیں، جن میں سے 45 ملین سیب کے درخت ہیں، جو سالانہ 2.1 ملین ٹن سے زائد پیداوار دیتے ہیں۔
اگرچہ شاہراہ کی بندش کے دوران بھارتی ریلوے نے پہلی مرتبہ مال بردار ٹرینوں کے ذریعے پھل باہر بھیج کر جزوی راحت فراہم کی، تاہم یونین کے مطابق اس وقت تک نقصان ہو چکا تھا۔ مارکیٹ میں قیمتیں بری طرح گر گئیں اور 20 کلوگرام سیب کی ایک پیٹی کی قیمت ایک ہزار روپے سے کم ہو کر 400 سے 500 روپے تک آ گئی۔
بشیر احمد بشیر نے کہا، “سب سے زیادہ نقصان غریب اور چھوٹے باغبانوں کو ہوا، جن کی پوری فصل ضائع ہو گئی۔ ہم مسلسل مرکز اور ریاستی حکومت سے معاوضے کی اپیل کر رہے ہیں، مگر اب تک کوئی عملی اقدام نہیں ہوا۔”
بجٹ اجلاس سے قبل وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ کے ساتھ مشاورتی نشست میں باغبانوں کی تنظیم نے ایک یادداشت پیش کی، جس میں سیلاب اور شاہراہ کی بندش سے ہونے والے نقصانات کے ازالے کے لیے بجٹ میں خصوصی رقم مختص کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ یادداشت میں کم آمدنی والے باغبانوں کے کسان کریڈٹ کارڈ قرضوں میں رعایت اور بعض معاملات میں معافی کا مطالبہ بھی شامل ہے۔
واضح رہے کہ جموں و کشمیر حکومت نے باغبانی اور زراعت کے شعبے میں سیلاب اور شاہراہ بندش سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ 200 کروڑ روپے لگایا ہے اور مرکزی حکومت سے خصوصی امدادی پیکیج کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ تاہم متاثرہ باغبانوں کا کہنا ہے کہ جب تک ٹھوس مالی مدد فراہم نہیں کی جاتی، ان کے زخم بھرنا مشکل رہے گا۔