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پونچھ میں لائن آف کنٹرول کے قریب پانچ بارودی سرنگیں برآمد، ناکارہ بنا دی گئیں
حکام کے مطابق ایل او سی کے قریب دو روز کے دوران پانچوں بارودی سرنگوں کا پتہ لگایا گیا۔
By PTI
Published : October 10, 2026 at 2:52 PM IST
مینڈھر/جموں: جموں و کشمیر کے سرحدی ضلع پونچھ میں لائن آف کنٹرول (ایل او سی) کے قریبی علاقے سے فوج نے ایک اہم کارروائی کے دوران پانچ بارودی سرنگیں برآمد کر کے انہیں بحفاظت تباہ کر دیا۔ سکیورٹی حکام کی جانب سے سنیچر کے روز جاری کردہ بیان کے مطابق، اس تلاشی مہم کے نتیجے میں سرحد پر تعینات اہلکاروں اور مقامی آبادی کو درپیش ایک بڑا ممکنہ خطرہ ٹل گیا۔
تفصیلات کے مطابق، سنیچر کی صبح پونچھ کے مینڈھر سیکٹر میں واقع بسونی ٹاپ کے علاقے میں فوج کی ایک پٹرولنگ پارٹی معمول کے گشت پر تھی، جہاں سرحدی باڑ کے بالکل قریب دو بارودی سرنگوں کی موجودگی کا انکشاف ہوا۔ حکام نے مزید بتایا کہ سکیورٹی فورسز کی مستعدی کے باعث اسی مخصوص علاقے سے ایک دن قبل، یعنی جمعہ کو بھی تین دیگر بارودی سرنگیں برآمد کی گئی تھیں۔ اس طرح دو روز کے دوران ملنے والی پانچوں سرنگوں کا پتہ لگایا گیا۔
دھماکہ خیز مواد ملنے کے بعد فوج کے ماہر بم ڈسپوزل اسکواڈ کو فوری طور پر موقع پر طلب کیا گیا۔ اسکواڈ کے اہلکاروں نے پیشہ ورانہ مہارت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کسی بھی جانی یا مالی نقصان کے بغیر، کنٹرولڈ دھماکوں کے ذریعے ان تمام بارودی سرنگوں کو یکے بعد دیگرے ناکارہ بنا کر مکمل طور پر تباہ کر دیا۔
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قابل ذکر ہے کہ سرحد پار سے ہونے والی ممکنہ دراندازی کو روکنے اور ملکی دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے لائن آف کنٹرول کے قریب اور فارورڈ ایریاز میں بڑے پیمانے پر بارودی سرنگیں بچھائی گئی ہیں۔ تاہم، خطے میں ہونے والی شدید اور طوفانی بارشوں کی وجہ سے مٹی کا کٹاؤ ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں یہ بارودی سرنگیں اکثر اپنی جگہ سے بہہ جاتی ہیں اور ان مقامات پر سطح پر آ جاتی ہیں جہاں یہ ممکنہ خطرہ بن سکتی ہیں۔