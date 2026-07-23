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پانچ کشمیری رہنما اب تک ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے جنتر منتر احتجاج میں ہوئے شامل
کشمیر کے دو سابق وزراء اعلیٰ کے علاوہ کرگل سے بھی ایک سیاسی رہنما ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں۔
Published : July 23, 2026 at 8:44 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر کے دو سابق وزرائے اعلیٰ سمیت پانچ سیاسی رہنما اب تک نئی دہلی کے جنتر منتر پر جاری ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے احتجاج میں شامل ہو چکے ہیں۔
سابق وزیر اعلیٰ اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی کی صدر محبوبہ مفتی اور ان کی بیٹی التجا مفتی آج احتجاج میں شامل ہوئیں، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ اور نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے 20 جولائی کو اُس وقت احتجاج میں شرکت کی تھی جب جموں و کشمیر کی حکمران جماعت (این سی)نے ریاستی حیثیت کی بحالی کے مطالبے کو لے کر نئی دہلی میں احتجاج کیا تھا۔
فاروق عبداللہ نے 20 جولائی کو جنتر منتر پر احتجاج میں شرکت کے دوران کہا تھا: "یہ بچے ہندوستان کا مستقبل ہیں اور آنے والے وقت میں یہی ملک کی قیادت کریں گے۔" انہوں نے حکومت ہند سے ’’مظاہرین کے مطالبات پر غور‘‘ کرنے کی اپیل کی تھی۔
نیشنل کانفرنس کے ناراض رہنما اور رکن پارلیمان آغا سید روح اللہ مہدی کشمیر سے پہلے سیاسی رہنما تھے، جنہوں نے گزشتہ ہفتے ہی نئی دہلی میں ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے احتجاج میں شرکت کی تھی۔
احتجاج کے دوران روح اللہ نے کہا کہ جو شہری اپنے آئینی حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں، انہیں نہ تو بدنام کیا جانا چاہیے اور نہ ہی خاموش کرایا جانا چاہیے۔ انہوں نے آرٹیکل 370 کی منسوخی کا حوالہ دیتے ہوئے کہا: "کشمیر اس تجربے سے بخوبی واقف ہے اور آج یہی طریقہ کار دوسری جگہوں پر بھی نظر آ رہا ہے۔"
انہوں نے کہا: "جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جب اقتدار، کردار کے تابع ہو اور شہریوں کی بات احترام کے ساتھ سنی جائے۔ خوف اور لیبل لگانے کا یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے۔ اس زنجیر کو ٹوٹنا ہوگا۔‘‘
ڈوڈہ سے عام آدمی پارٹی (عآپ) کے رکن اسمبلی معراج ملک نے بھی ’کاکروچ جنتا پارٹی‘ کے احتجاج میں دو مرتبہ شرکت کی۔ ملک 20 جولائی کو بھی احتجاج میں پہنچے تھے اور آج بھی جنتر منتر پر موجود رہے۔
کرگل سے تعلق رکھنے والے سماجی اور سیاسی کارکن سجاد کرگلی بھی آج جنتر منتر پر احتجاج میں شامل ہوئے۔
#JusticeForStudents pic.twitter.com/zVUrapDMnC— J&K PDP (@jkpdp) July 23, 2026
محبوبہ مفتی کا خطاب
جنتر منتر پر نوجوان مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے محبوبہ مفتی نے ان سے اپیل کی کہ وہ اس وقت تک احتجاج جاری رکھیں جب تک بی جے پی کی قیادت والی حکومت ان کے مطالبات تسلیم کرنے پر مجبور نہ ہو جائے۔
گزشتہ 35 دنوں سے ہزاروں نوجوان مظاہرین جنتر منتر پر احتجاج کر رہے ہیں اور NEET پرچے لیک ہونے کے معاملے پر مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان کے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ احتجاج ملک کی کئی دوسری ریاستوں میں بھی پھیل چکا ہے، جہاں طلبہ کے ساتھ ساتھ اب اپوزیشن جماعتیں بھی احتجاج میں شامل ہو رہی ہیں۔
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