کشمیر، دہشت گردوں کی مدد کے الزام میں مزید پانچ ملازمین برطرف
اب تک جموں کشمیر میں آرٹیکل 311(2)(C) کے تحت ان الزامات میں 85سے زائد سرکاری ملازمت سے برطرف کیے گئے ہیں۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : January 13, 2026 at 5:25 PM IST
سرینگر: جموں و کشمیر میں ’’ریاستی و ملکی سالمیت کو لاحق خطرات‘‘ کے پیش نظر لیفٹیننٹ گورنر انتظامیہ نے دہشت گردوں کی مدد کے الزام میں مزید پانچ سرکاری ملازمین کو نوکریوں سے برطرف کر دیا ہے۔ منگل کو جاری کیے گئے حکمنامے کے مطابق ’’ان ملازمین کو آئین ہند کے آرٹیکل 311(2)(C) کے تحت سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔‘‘
برطرف کیے گئے افراد میں ایک گورنمنٹ ٹیچر، محکمہ صحت و طبی تعلیم کا ایک لیب ٹیکنیشن اور ایک ڈرائیور، محکمہ جل شکتی کا اسسٹنٹ لائن مین اور محکمہ جنگلات کا ایک فیلڈ ورکر شامل ہے۔
ان تازہ برطرفیوں کے بعد 2021 سے اب تک آرٹیکل 311کے تحت سرکاری ملازمت سے برطرف کیے گئے سرکاری ملازمین کی تعداد 85 سے تجاوز کر گئی ہے۔
وہیں گزشتہ دنوں حکومت نے نجی اداروں کو بھی ہدایت دی ہے کہ وہ ریٹائرڈ سرکاری ملازمین کو ملازمت/کام دینے سے قبل پولیس سے ان کا ریکارڈ لازمی طور پر تصدیق کرائیں، جس کے باعث برطرف ملازمین کے لیے نجی سیکٹر میں بھی نئی ملازمت حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا ہے۔
لیفٹیننٹ گورنر کے یہ اقدامات ’’سرکاری نظام سے دہشت گرد اثر و رسوخ ختم کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں تاکہ انتظامیہ کی ساکھ اور شفافیت کو مضبوط بنایا جا سکے۔‘‘ برطرفی کے احکامات میں لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے ان کارروائیوں پر اطمینان ظاہر کیا ہے۔
برطرفی کے حکمنامے کے مطابق تحقیقات میں ان ملازمین کے لشکر طیبہ اور حزب المجاہدین جیسی ممنوعہ قرار دی گئی عسکری تنظیموں کے ساتھ روابط سامنے آئے ہیں۔
محکمہ تعلیم کا استاد محمد اسحاق لشکر طیبہ سے وابستہ بتایا گیا ہے اور اس کے پاکستان میں موجود تنظیمی کمانڈروں سے مسلسل رابطے بتائے جا رہے ہیں۔ اس پر جموں کے ڈوڈہ میں ایک پولیس افسر کے قتل کی سازش کا بھی الزام ہے اور اسے اپریل 2022 میں گرفتار کیا گیا تھا۔
محکمہ صحت کے لیب ٹیکنیشن طارق احمد راہ پر حزب المجاہدین کے ساتھ روابط کا الزام ہے اور ایک مطلوب دہشت گرد کو پاکستان پہنچانے میں مدد دینے کا بھی اس پر الزام ہے۔
محکمہ پی ایچ ای کے اسسٹنٹ لائن مین بشیر احمد میر کے گھر پر 2021 میں دو لشکر طیبہ کے دہشت گرد مارے گئے تھے۔ تحقیقات کے مطابق وہ گریز ویلی میں تنظیم کا اوور گراؤنڈ ورکر تھا۔
اننت ناگ میں محکمہ جنگلات کے فیلڈ ورکر فاروق احمد بٹ پر بھی حزب المجاہدین سے وابستگی کا الزام ہے۔ وہ ایک سابق رکن اسمبلی کا ذاتی معاون بھی رہ چکا ہے۔ تفتیشی حکام کے مطابق اس نے سرکاری شناختی کارڈ استعمال کرتے ہوئے مطلوب دہشت گرد کو چیک پوسٹوں سے گزار کر اٹاری - واہگہ سرحد تک پہنچایا۔ فاروق کو 2024 میں گرفتار کیا گیا اور 2025 میں اسے ضمانت ملی، تاہم حکمنامے میں کہا گیا ہے کہ وہ اب بھی دہشت گردوں اور ان کے ہمدردوں سے رابطے میں ہے۔
اسی طرح محکمہ صحت کے ڈرائیور محمد یوسف پر دہشت گردوں سے مسلسل رابطے کا الزام ہے اور جیل میں بند دہشت گردوں کو پاکستان سے رابطے کے لیے موبائل فون فراہم کرنے والے نیٹ ورک کی مبینہ طور مدد بھی کر رہا تھا۔ 20 جولائی 2024 کو پولیس نے اس کی گاڑی روکی جس میں تلاشی کے دوران پستول، گولہ بارود، ایک دستی بم اور پانچ لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ تفتیش میں انکشاف ہوا کہ یہ سامان ایک دہشت گرد کے لیے تھا۔
