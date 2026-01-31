ETV Bharat / jammu-and-kashmir
وادی تلیل کے کئی گاؤں میں طبی سہولیات کا شدید فقدان
مقامی افراد کے مطابق یہاں تقریباً پانچ فٹ برف جمی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نقل و حمل پوری طرح سے منقطع ہوگیا ہے۔
Published : January 31, 2026 at 10:21 AM IST
بانڈی پورہ: (اعجاز نازکی) جموں و کشمیر کے سرحدی علاقے گریز کی تلیل وادی کے کئی دیہاتوں میں طبی سہولیات کا فقدان ہے۔ خطے میں واقع مہاجر گاؤں کلشے اور اس کے آس پاس گاؤں سے رکھنے والے مقامی افراد نے ای ٹی وی بھارت کو بتایا کہ یہاں تقریباً پانچ فٹ برف موجود ہے۔ شدید سردیوں کے باعث یہ اگلے کئی ہفتوں تک ایسے ہی جمی رہے گی۔ اس کی وجہ سے نقل و حمل پوری طرح سے منقطع ہو گیا ہے اور یہ علاقے باقی دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ سے اگلے کئی ایک ہفتوں تک نہ ہی کوئی طبی کارکن ان علاقوں تک پہنچ سکتا ہے اور نہ ہی ان علاقوں سے مریض کو کسی طبی مرکز تک پہنچایا جا سکتا ہے۔
ایسی صورت حال کے پیش و نظر اس دوران اگر کوئی شخص شدید طور پر بیمار ہو جاتا ہے تو اس اللہ ہی حافظ ہوگا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگرچہ یہاں سے تقریباً چھ کلومیٹر دور ایک ایک طبی سب سینٹر ضرور موجود ہے، تاہم پانچ سے چھ فٹ کی برف کے بیچ بے حد اونچے اور دشوار گزار پہاڑوں سے کسی بیمار کو لے کر گزرنا ناممکن ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس علاقے میں ہر وقت پسیاں گنے کا خطرہ بھی لاحق رہتا ہے۔
مقامی لوگوں نے منتخب سیاسی لیڈروں پر وعدہ خلافی کا الزام عائد کرتے کہا کہ انہوں نے الیکشن کے دوران اس مسئلے کو اولین ترجیحات کی فہرست میں ڈال کر حل کرانے کا وعدہ کیا تھا، جسے پورا نہیں کیا گیا۔ مقامی لوگوں نے موجودہ سرکار سے مایوس ہوکر گورنر انتظامیہ سے خطے میں طبی سہولیات اور ادویات پہنچانے کی اپیل کی۔
واضح رہے کہ پچھلے دنوں کی شدید برف بھاری کے بعد وادی گریز باقی دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہے۔ تقریباً 12500 فٹ اونچے رازدان پاس پر کئی فٹ برف جمع ہونے کے بعد 86 کلومیٹر بانڈی پورہ گریز رابطہ سڑک کو کسی بھی طرح کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیا گیا ہے۔ اگرچہ داور اور اس کے آس پاس کے علاقوں کے لیے بنیادی طبی سہولیات کا کسی حد انتظام رکھا گیا ہے۔ تاہم یہاں سے پچاس کلومیٹر دور وادی تلیل میں اس عرصے کے دوران مقامی لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنہ کرنا پڑتا ہے۔ کلشے ایک مہاجر علاقہ ہے جو کہ بے حد اونچے پہاڑوں پر ایل او سی سے متصل ہے ۔یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ان دنوں یہاں پر طبی سہولیات اور ادویات کا کہیں کوئی نام و نشان نہیں ہے۔
مزید پڑھیں: