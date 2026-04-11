اننت ناگ میں منشیات فروشوں کے خلاف بڑی کارروائی، پانچ افراد گرفتار، بھاری مقدار میں منشیات ضبط
یہ کارروائیاں اننت ناگ کے مختلف علاقوں میں انجام دی گئیں۔ گرفتار کیے گئے افراد کے قبضے سے بڑی مقدار میں چرس ضبط کی گئی۔
Published : April 11, 2026 at 7:41 AM IST
اننت ناگ (اشفاق احمد میر): منشیات کے کاروبار کے خلاف ایک بڑی کاروائی کرتے ہوئے اننت ناگ پولیس نے ضلع کے مختلف علاقوں میں کارروائیاں انجام دے کر پانچ منشیات فروشوں کو گرفتار کر لیا اور ان کے قبضے بھاری مقدار میں نشہ آور اشیاء برآمد کیں۔
پولیس کے مطابق ایک مصدقہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے پولیس نے معزز عدالت سے تلاشی وارنٹ حاصل کرنے کے بعد سنگم کے نیائنہ گنڈ بابا خلیل علاقے میں فیاض احمد ڈار ولد محمد جبار ڈار کے رہائشی مکان پر چھاپہ مارا۔ تلاشی کے دوران 3 کلو 99 گرام چرس نما پاؤڈر برآمد کیا گیا۔ ملزم فیاض احمد ڈار اور اس کا بیٹا ارباز احمد ڈار کو موقعے پر ہی گرفتار کر لیا گیا۔ اس سلسلے میں ایف آئی آر نمبر 82/2026 زیر دفعات 8/20، 29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت پولیس اسٹیشن بجبہاڑہ میں مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات شروع کر دی گئی ہے۔
ایک اور کارروائی میں پولیس پوسٹ سنگم کی پولیس پارٹی نے نئی بستی مرہامہ میں ناکہ چیکنگ کے دوران ایک ہنڈائی i20 (JK13J-0803) کو روکا۔ گاڑی میں سوار دو افراد، ترال کے رہائشی شہزاد احمد ولد منظور احمد شاہ اور وارث الاسلام ولد نذیر احمد شاہ کے قبضے سے 488 گرام چرس نما مادہ برآمد ہوا۔ دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے ایف آئی آر نمبر 83/2026 زیر دفعات 8/20، 29 این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
اسی طرح ایک اور کارروائی کے دوران پولیس اسٹیشن اننت ناگ کی ٹیم نے اننت ناگ بائی پاس دانتر پل پر ناکہ چیکنگ کے دوران سجاد احمد شاہ ولد غلام رسول شاہ ساکن ہکھورہ بدسگام کو گرفتار کیا۔ تلاشی کے دوران اس کے قبضے سے چرس نما مادہ برآمد ہوا، جس میں سات اسٹکس جن کا وزن 106 گرام اور پاؤڈر کی شکل میں 88 گرام شامل ہیں۔ اس سلسلے میں متعلقہ دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے۔
واضح رہے کہ بجبہاڑہ پولیس کی جانب سے تین ماہ کے دوران 39 افراد کو گرفتار کیا گیا، 28 افراد کے خلاف این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے جب کہ اس وقفے کے دوران تقریبا 60 کلو گرام منشیات ضبط کر لیا گیا ہے ۔
اننت ناگ پولیس نے عوام سے اپیل کی کہ وہ منشیات کے خاتمے کے لیے پولیس کے ساتھ تعاون کریں تاکہ ایک محفوظ اور منشیات سے پاک معاشرہ قائم کیا جا سکے۔
