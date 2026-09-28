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کشمیر: سڑک حادثہ میں پانچ افراد ہلاک؛ منوج سنہا اور عمر عبداللہ کا اظہارِ افسوس
ہلاک ہونے والوں میں نو ماہ کا بچہ اور اس کا والد بھی شامل ہے۔
By ETV Bharat Jammu & Kashmir Team
Published : September 28, 2026 at 1:27 PM IST|
Updated : September 28, 2026 at 1:32 PM IST
سرینگر: شمالی کشمیر کے کپوارہ ضلع میں پیر کو ایک دلدوز سڑک حادثہ میں پانچ افراد کی موت واقع ہو گئی۔ ضلع کے سرحدی علاقہ کرناہ کے سَمری علاقے میں ایک سومو گاڑی گہری کھائی میں جا گری جس کے نتیجے میں کم از کم پانچ افراد ہلاک جبکہ کئی دیگر زخمی ہوگئے۔
حکام کے مطابق حادثہ کے فوراً بعد پولیس اور سول انتظامیہ نے ریسکیو آپریشن شروع کیا۔ حکام نے بتایا کہ سبھی افراد کو کڑی مشقت کے بعد نکال لیا گیا۔ زخمیوں کو ابتدائی طور پر ٹنگڈار کے سب ڈسٹرکٹ اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں انہیں طبی امداد فراہم کی گئی۔ بعد میں مزید علاج کے لیے انہیں اعلیٰ طبی مراکز منتقل کیا گیا۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق ہلاک ہونے والوں میں 32 سالہ محمد ادریس اور ان کا حمزہ نامی نو ماہ کا بچہ بھی شامل ہے۔ اس سے قبل موصول ہونے والی اطلاعات میں دو افراد کی ہلاکت کی تصدیق کی گئی تھی، جبکہ حکام نے کہا تھا کہ ریسکیو آپریشن جاری رہنے کے دوران ہلاکتوں کی تعداد بڑھ سکتی ہے۔ بعد میں ضلع انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا کہ حادثے میں پانچ افراد ہلاک ہوئے ہیں۔
حادثے کی جگہ پر تین ایمبولینس تعینات کی گئی تھیں، جبکہ ریسکیو اور طبی امداد کے لیے مزید ایمبولینس بھی روانہ کی گئیں۔ ابھی تک یہ واضح نہیں ہوسکا کہ گاڑی کس طرح گہری کھائی میں جاگری اور دریائے کشن گنگا میں جا پہنچی۔ پولیس نے واقعے کا نوٹس لے لیا ہے اور حادثے کی وجوہات اور دیگر تفصیلات جمع کی جا رہی ہیں۔ حادثہ میں فوت ہوئے دیگر افراد اور زخمیوں کی شناخت فوری طور پر معلوم نہیں ہوسکی۔ تاہم پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر لیا ہے۔
ایل جی منوج سنہا کا اظہارِ افسوس
دریں اثنا، لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ضلع انتظامیہ کو زخمیوں کو ہر ممکن بہترین طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے۔
Deeply pained by the loss of lives in an unfortunate road accident in Kupwara. My heartfelt condolences to the bereaved families. Praying for the early recovery of the injured. I have directed the District Administration to ensure best possible treatment to the injured.— Office of LG J&K (@OfficeOfLGJandK) September 28, 2026
ایل جی نے سماجی رابطہ گاہ ایکس پر لکھا، "کپوارہ سڑک حادثے میں قیمتی جانوں کے ضیاع سے انتہائی رنجیدہ ہوں۔ سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت۔ زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعاگو ہوں۔"
وزیر اعلیٰ نے بھی کی تعذیت
وزیراعلیٰ عمر عبداللہ نے المناک سڑک حادثے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ کے دفتر کے آفیشل ایکس ہینڈل کے مطابق "سوگوار خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے وزیراعلیٰ نے انتظامیہ اور طبی عملہ کو ہدایت دی ہے کہ سبھی زخمیوں کو بہترین ممکنہ طبی سہولیات فراہم کی جائیں۔"
Chief Minister expressed deep grief over the tragic road accident in Karnah-Tangdhar, Kupwara, in which five persons lost their lives and several others were injured.— Office of Chief Minister, J&K (@CM_JnK) September 28, 2026
Conveying his heartfelt condolences to the bereaved families, the Chief Minister directed the administration and…
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