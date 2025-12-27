ETV Bharat / jammu-and-kashmir
پامپورمیں پانچ روزہ برڈ فیسٹیول کا شاندار افتتاح
افتتاحی اجلاس میں پرندوں کے تحفظ، ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے اور جموں و کشمیر کے ایویئن بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔
Published : December 27, 2025 at 8:17 PM IST
پامپور (جموں کشمیر): پانچ روزہ جموں و کشمیر برڈ فیسٹیول 2025 کا آج پامپور میں انڈین انٹرنیشنل سیفران ٹریڈ سینٹر (آئی آئی ایس ٹی سی) کے کانفرنس ہال میں افتتاح کیا گیا۔ میلے کا باقاعدہ افتتاح ریجنل وائلڈ لائف وارڈن کشمیر توحید احمد دیوا نے سابق چیف کنزرویٹر آف فاریسٹ ایس ایم گیلانی کی موجودگی میں کیا جنہوں نے کئی دیگر معززین کے ساتھ اس تقریب میں شرکت کی۔
اہم شرکاء میں وائلڈ لائف وارڈن ویٹ لینڈ الطاف حسین، ماہر ماحولیات ندیم قادری، جموں و کشمیر ٹورازم، جموں و کشمیر محکمہ جنگلات کے افسران اور پرجوش طلباء کی ایک بڑی تعداد شامل تھی۔
افتتاحی اجلاس میں پرندوں کے تحفظ، ماحولیاتی سیاحت کو فروغ دینے اور جموں و کشمیر کے ایویئن بایو ڈائیورسٹی کی اہمیت پر زور دیا گیا۔ پانچ روزہ فیسٹیول میں پرندوں کو دیکھنے کے سیشن، آگاہی پروگرام، ماہرانہ گفتگو، اور فطرت پر مبنی سرگرمیاں پیش کی جائیں گی جن کا مقصد نوجوانوں اور ماحولیات سے محبت کرنے والوں کو شامل کرنا ہے۔
پروگرام کے ایک حصے کے طور پر، عہدیداروں اور شرکاء نے مشہور چٹلام ویٹ لینڈ کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے سائبیریا سے آنے والے مختلف پرندوں کو دیکھا اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہوئے۔ اس موقع پر شجرکاری مہم کا بھی اہتمام کیا گیا۔